Jineps’in yeni sayısı okurla buluştu: “Bunun adı soykırım”

“Bunun adı soykırım” manşetiyle, PDF formatında yayınlanan gazeteye abone olmak mümkün.

“Çerkeslerin özgür sesi” mottosuyla yayınlanan gazete Jineps’in Nisan 2022 sayısı çıktı

“Bunun adı soykırım” manşetiyle, PDF formatında yayınlanan gazeteye abonelik için buraya tıklayın. https://arsiv.jinepsgazetesi.com/giris.php

32 sayfalık gazetede bu ay gündem haberlerinin yanı sıra yer alan bazı yazı ve röportajlar şöyle:

*Aydan Çelik, “Nefret söylemine karşı ‘Emekçi Mülteciler’

Birgül Asena Güven Yaşar Güven Ünal Uluçay, “Maykop Restaurant” açıldı

Muammer Tekin, Burhan Canpolat Eğitimin Dili Karşısında Anadillerimiz

*Trey Rengin Yurdakul’la sohbet

Jineps hakkında

2005’ten beri yayında. Türkiye ve diasporanın yaşadığı ülkelerde Çerkeslerin gündem ve sorunları izliyor.

Dosyalarla dünyanın her yerinden Çerkes kültür ve tarihine ilgi duyan araştırmacı ve akademisyenlere açık arşiv kaynağı sunuyor.

Gazetenin internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Abone olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

https://fonzip.com/jineps/form/abonelik-formu

(EMK)

bianet