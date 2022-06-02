İran İslam Cumhuriyeti’nin Kafkasya Bölgesindeki Dengeli Diplomasisi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Çarşamba gecesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı. Söz konusu görüşmede ikili ilişkiler, bölgenin jeopolitik meseleleri, enerji, taşıma ve aktarma alanlarında işbirliği ve Siyonist İsrail rejiminin bölgedeki hareketliliği konuları ele alındı.

Paşinyan geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın İran ve Avrasya Birliği arasında bir serbest ticaret anlaşmasının nihai duruma gelmesini istediğini ifade etmişti.

Öte yandan söz konusu görüşmenin yanı sıra İran Petrol Bakanı Cevad Oci geçtiğimiz gün Bakü’ye gitti. Cevad Oci söz konusu Bakü ziyaretinde Bakü Enerji haftasında katılmak dışında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle de görüşüyor.

İRNA muhabirinin bazı kaynaklardan aldığı bilgilere göre İran Petrol Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinde Tahran’dan Bakü’ye bölgede ikili ve kaç taraflı işbirliği konusunda bir mesaj iletecek.

Kafkasya bölgesindeki farklı taraflarla ilişkilerin İran tarafından eş zamanlı olarak geliştirilmesi İran’da Cumhurbaşkanı Reisi hükumetinin bölgeye ilişkin dengeli politikasını gösteriyor. Söz konusu denge politikasının önemini daha iyi anlamak için Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında geçtiğimiz dönemde Karabağ savaşının yaşandığını dikkate almamız gerekiyor. Tahran bölgedeki tehditlerin Kafkasya’da işbirliği fırsatlarına dönüşmesini ve tüm tarafların bu fırsatlardan yararlanmasını istiyordu. Bölgede savaş ve güvensizlik bölge dışındaki güçlerin ekonomik çıkarlarını sağladığı kadar, bölgede barış, istikrar ve işbirliği bölge halkının çıkarlarını temin ediyor. Bundan önceki çabaların doğrultusunda ve gelecekteki fırsatların hazırlayıcısı olan dünkü görüşmeler, İran hükumetinin bu konudaki hedefini gerçekleştirmek için ciddiyetini gösteriyor.

Dünya Avrupa başta olmak üzere farklı bölgelerde güvenlik, politik ve ekonomik krizlerin ateşinden hastalandığı bu durumda, İran İslam Cumhuriyeti farklı bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirerek ülkeler arasında ekonomi, güvenlik temini ve politik ilişkilerin artması alanlarında işbirliği artırıp derinleştirmeyi takip ediyor.

Bu bağlam İran’ın Şanghay işbirliği teşkilatına üye olması doğulu ülkelerle ilişkilerinin gelişmesi doğrultusunda son derece etkili bir adım olarak değerlendirilmelidir.

İranlı yetkililerin bölge ülkeleri mevkidaşlarıyla görüşmeleri, yeni anlaşmaların imzalanması, bu doğrultudaki yenilikçi politikası İran’ın dengeli bir politika izleyerek bölgedeki ilişkilerde bir kalkınma yaşanmasını takip ettiğinin bir diğer göstergesidir.

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