Eğitimli Milletin Sertifikaları

“Ermeni Okullarının İzinde. Eğitimli Milletin Sertifikaları” sergisi

Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Bilim Komitesinin desteğiyle açılan, “Ermeni Okullarının İzinde. Eğitimli Ulus Sertifikaları” geçici sergisinin amacı, bir asır öncesinde, Batı Ermenistan, Kilikya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni nüfuslu bölgelerinde Ermeni Soykırımı tarafından kesintiye uğrayan yaklaşık 2.000 Ermeni okulunun müreffeh faaliyetlerini sunmaktır.

On altı bölümden oluşan iki dilli (Ermenice ve İngilizce) geçici sergi, hem Ermenistan hem de Diaspora’nın arşivleri, müzeleri, kütüphaneleri ve özel kurumlarından elde edilen yaklaşık otuz orijinal mezuniyet sertifikası, fotoğraf, ders kitabı ve okul gereçlerini içeriyor.

Sunulan orijinal sertifikalar arasında, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde korunan bir düzineden fazla sertifikanın yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni okullarının eski varlığının gerçek kanıtı olan, zengin belgesel materyaller yer alıyor.

Karin (Erzurum) “Sanasarian” (1881-1915), Van “Yeramyan” (1878-1915), Vaspurakan “Getronakan” (1881), Kharberd “Azgayin Getronakan” veya “Tlkatintsi” (1887-1915), Sebastia “Aramyan” (1895-1914), Ayntap Azgayin “Haykanuşyan” (1877-1915), Kayseri “Gümüşyan” (1826-1915) gibi ünlü Batı Ermeni okulları sertifikaları da sergiye dâhil edildi.

Ermeni Soykırımı kurbanı olan ünlü Ermeni aydınların okuduğu Konstantinopolis’teki Ermeni okullarına ayrı bir bölüm ayrılmıştır.

Mezuniyet sertifikalarından bazıları ünlü Ermeni aydınlar Ruben Sevak, Daniel Varujan, Misak Metsarents (Metsaturyan), Tadeos Mankasaryan, Rafael Şişmanyan’a aittir.

İmparatorluğun misyoner okulları da ayrı bir bölümde sunulmaktadır.

Sergi 10 Eylül 2022 tarihine kadar sürecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu