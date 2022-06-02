Avrupa Birliği yeni yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi’ni çıkardı

Avrupa Birliği (AB), Macaristan’ın itirazı üzerine Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’i listeden çıkardı. Altıncı yaptırım paketinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesi önerilmişti.

Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik uzlaşmaya vardığı altıncı Yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’i listeden çıkardı. Patrik Kirill’in, yaptırım listesinden Macaristan’ın itirazları üzerine çıkarıldığı belirtildi. AB Komisyonu tarafından hazırlanan Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketinde Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in malvarlıklarının dondurulmasını ve yeni yaptırım paketine dahil edilmesi önerilmişti.

AB, ALTINCI YAPTIRIM PAKETİ ÜZERİNDE UZLAŞMIŞTI

AB üyesi ülkelerin liderleri, 30 Mayıs’ta uzun süredir ertelenen Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketi üzerinde prensipte uzlaşı sağlamış, yeni yaptırımlar çerçevesinde Rusya’dan petrol ithalatı yılsonuna kadar yüzde 90 oranında azaltılmasına karar verilmişti.

Ambargo deniz yoluyla alınan Rus petrolünü (Rusya’dan ithal edilen toplam petrolün üçte ikisi) kapsıyor. Rusya’dan boru hattıyla petrol ithalatı ise yaptırımlardan muaf tutuldu. Bu madde, Rusya’dan boru hatları ile petrol alan ve bugüne kadar Rus petrolüne yönelik ambargoya sıcak bakmayan Macaristan’ı konsensüs gerektiren söz konusu karara dahil etmek için önemli bir hamle olarak görülüyor.

Hürriyet Gazetesi