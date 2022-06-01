Yeniköy’de kültür günleri: Elçin Macar’ın anlatımıyla İmroz’dan İstanbul’a Patrik Bartholomeos

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı “Patrik Bartholomeos – İmroz’dan İstanbul kitabının söyleşisi için Prof. Dr. Elçin Macar’ı konuk ediyor.

Yeniköy Panayia Rum Vakfı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kilise avlusunda bir dizi kültür etkinliklerini yeniden başlattı. Yeniköy Caz Günleri için avlusunu açan Yeniköy Panayia Kilisesi bu kez de Prof. Dr. Elçin Macar’ı konuk ediyor.

Macar, Doğan Kitap’tan çıkan “Patrik Bartholomeos – İmroz’dan İstanbul kitabının söyleşisi için 13 Haziran’da okuyucularıyla buluşacak. Macar’a Prof. Dr. Konstantinos Delikonstantin ve Prof. Dr. Emre Öktem de eşlik edecek.

Patrik Bartholomeos’un da katılcağı etkinlikte, söyleşi öncesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kültür Merkezi’nin keman ve viyola sanatçılarından bir konser dinletisi sunulacak.

https://www.gercekgundem.com/gundem/343421/yenikoyde-kultur-gunleri-elcin-macarin-anlatimiyla-imrozdan-istanbula-patrik-bartholomeos