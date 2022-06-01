Yemek kültürü Türkiye ile İsraillileri yakınlaştırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İsrail´deki Türkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen Türk Yemekleri Festivali 28 Mayıs´ta Bat Yam´da gerçekleşti. Bir ilk olma özelliğini taşıyan bu etkinlik iki bini aşkın ziyaretçi tarafından gezildi. Gün boyu yemek atölyelerinde uygulamalı Türk mutfağından tatlar sunuldu, altı İsrailli sanatçıdan oluşan Harel Shachal Ottomanss Grubu enstrümantal Türk müziği konseri verdi.

Yakup BAROKAS

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan Türk Mutfağı Haftası 21-27 Mayıs arası 81 ilde, TC büyükelçiliklerinde, konsolosluklarda, yurt dışı müşavirlikler ve temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada tanıtım etkinlikleriyle kutlandı. Hafta kapsamında aynı zamanda “Asırlık Tariflerle Türk Kitabı Mutfağı” kitabının da lansmanı yapıldı.

Bu kapsamda İsrail’de de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’nın desteğiyle 28 Mayıs günü Türk Yemekleri Festivali düzenlendi. Büyük ilgi gören festivalde açılış saatinden itibaren girişte uzun kuyruklar oluştu, altı ayrı standa farklı firmalar tarafından sunulan Türk yemekleri kısa sürede tükendi. Festivale katılan firmalar Dilek’s, Kantin, Sari’s ve Babacım’dı.

Festivalde ayrıca Türkiye’nin Balat, Ortaköy, Hasköy, Kuzguncuk semtlerini tanıtan Kemal Levi’nin hazırladığı belgesel sürekli olarak gösterildi, Dr. Yosef Sibi’nin eski Türk evleri minyatürleri sergilendi. Leyla ve Nesim Haras’ın Türkiye konseptli resim sergisi ziyaretçiler tarafından gezildi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Türkiye’nin Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci konuşmasında, “Türk Yemekleri Festivali bu hafta dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye büyükelçileri Türkiye’yi temsil eden kuruluşların desteğiyle iki yüzü aşkın noktada bu etkinlikleri düzenlemekte. Bu etkinlikler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine hanımın inisiyatifiyle Türk mutfağını dünyaya tanıtmak amacını taşıyor. Bu girişim sayesinde hem diyaloglarımızı hem dostluklarımızı geliştirmeyi ummaktayız” sözlerinin ardından İsrail’deki Türkiyeliler Birliğine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiyeliler Birliği Başkanı Ovi Roditi Gülerşen, “Bu tür etkinliklerle İsrail’deki Türkiyelilerin daha iyi tanınmalarını sağlayacağımızı umuyorum. Bizi mutlu eden Türk yemek kültürünün, gastronomisinin İsraillilere tanıtılması ve bunun sonucunda daha fazla İsrailli turistin Türkiye’ye gitmelerinin sağlanmasına olanak sağlanmasıdır. Türk yemeklerinin yanı sıra Türkiye’de sahip olduğumuz Türk kültürünü, Türk müziğini de sergilemeye çalıştık” diyerek görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte, yemek atölyesinde ‘Gaziantep Yemekleri’ kitabı yazarı Adel Kohen ve Şef Loni Tavaşi birer yemeğin uygulamalı tanıtımını yaptılar. ISRATEF Folklor grubunun gösterisinden sonra İsrailli altı sanatçıdan oluşan Harel Scachal & Ottomanss Grubunun Enstrümantal Türk Müziği konseri büyük beğeni kazandı, pek çok ziyaretçi kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti.

Festivalin Yazarlar Odası bölümünde Salti Enstitüsü doktora öğrencisi Michal Moskovich ‘İzmirli Sinyorita’ adlı kitabı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Aaron Baruch, Yakup Barokas, Robert Schild, Dr.Yosef Sibi ve Michal Moskovich kitaplarını imzaladılar.

Yemeğin etrafında oluşan farklı dilin ve kültürün, iki ülke insanını daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz

https://www.salom.com.tr/haber/122301/yemek-kulturu-turkiye-ile-israillileri-yakinlastiriyor