Türk ordusu Suriye’de Süryani kiliselerini bombaladı (FOTO)

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Medya ve Enformasyon Dairesi Başkanı Farhad Shami, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Tal Tamir kırsalındaki Süryani Kilisesi Tal Tawil’e Türk topçusu tarafından ateş açılldığını duyurdu. Daha önce IŞİD teröristleri Hristiyanların kiliselerine ateş açtıysa, şimdi onların yerini “güvenlik garantörü” olan Türkiye aldı. Türkiye’nin katı liderliği altında, Azerbaycan’ın işgal altındaki Artsakh’ın Şuşi kentindeki Ghazanchetsots Ermeni kilisesini bombalamasının hiçbir maliyeti olmaması şaşırtıcı değildir. Terörist devletlerin yabancı kültürel mirası yok etme veya kendilerine mal etme konusunda uzun bir geçmişi vardır. Ermenistan Kamu Radyosu