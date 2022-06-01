Sefarad Mutfağı´na yolculuk

Gastronomik deneyim platformu Cucina No75, geçtiğimiz günlerde iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Farklı günlerde düzenlenen Sefarad Mutfağı Atölyesi ve “Mario Levi ile Clara´nın Sofrası”nda, Sefarad kültürünün 500 yıldır nesilden nesle aktarılan reçetelerinden özel bir seçki, konuklarla buluştu.

Sefarad Mutfağı konusundaki araştırmalarıyla dünyanın farklı noktalarında atölyeler düzenleyen Şef İvet Acu Güney, atölye katılımcılarına badem ezmesi, borekitas ve chester yapımını, püf noktalarıyla uygulamalı olarak anlatırken, araştırmacı Hayim Behmoaras ise Sefarad tarihine ve kültürüne dair anekdotlar aktardı. Etkinliğe eşlik eden tatlar, İvet Acu Güney’in hikayeleri ve Hayim Behmoaras’ın duygu yüklü anlatımıyla farklı bir anlam kazanmış oldu. Bu özel buluşma, Esra Düzdağ Ateş’in ev sahipliği ve Şef Deniz Barın’ın sihirli dokunuşları ile unutulmaz bir gastronomik deneyime dönüştü.

Atölyede uygulamalı olarak anlatılan lezzetler:

Masapan (Badem Ezmesi)

Borekas de Berenjena (Patlıcanlı Börek)

Chester (Kaşar Peynirli Kurabiye)

Atölyenin ardından ikram edilen, Sefarad Mutfağı klasiklerinden oluşan öğle yemeği, tüm misafirler tarafından büyük beğeniyle karşılandı:

– Agristada de Yullikas (Ekşili Köfte)

– Armiko de Tomat (Domates Yemeği)

– Albondigas de Prasa (Pırasa Köftesi)

– Encusaz (Ispanak Böreği)

– Almodrote (Kabak Böreği)

– Kashkarikas-Kaşkarikas (Kabak Kabuğu Yemeği)

– Tarama

– Tıshpıstı / Tezpişti

– Halva De Semola (İrmik Helvası)

– Halva De Bimbro (Ayva Tatlısı)

Bu atölyenin devamında, aynı ekip bir başka özel etkinliğe daha imza attı.

Usta yazar Mario Levi’nin hafızalardan uzun süre silinmeyecek sohbetli sofrasına yine Sefarad Mutfağı’nın özel tatları eşlik etti.

Yazarlığı kadar mutfakta da iddialı olan Mario Levi’nin, bu konudaki en büyük ilhamı babaannesinden aldığını, onu takip edenler bilir… Hatta ‘Size Pandispanya Yaptım’ isimli kitabını, “babaanne mutfağı üzerinden bir kimliğin romanı” olarak tanımlayanlar vardır.

Samimi bir masa etrafında buluşulan bu özel akşam, yazarın babaannesi Madam Clara’nın sofralarından izler taşıyordu.

Unutulmaya yüz tutmuş o neşeli, kalabalık bayram sofralarını yad ederken, eski İstanbul’un da izinin sürüldüğü buluşma, Hayim Behmoaras’ın moderatörlüğünde keyifli sohbetlere sahne oldu.

Ladino ezgileri eşliğinde geride bırakılan bu unutulmaz akşamda, İvet Acu Güney tarafından hazırlanan özel menü servis edildi.

Mario Levi, gecenin anısına tüm misafirlere ‘Size Pandispanya Yaptım’ kitabını imzalayarak hediye etti.

Mario Levi – Clara’nın Sofrası şu menüden oluştu:

Başlangıç

Meoyo kon Agristada (Ekşili Beyin)

Ravikos (Ispanak Kökü)

Kashkarikas kon Avramila (Erikli Kabak Kabuğu)

Tadımlık sakatat çeşitleri

Ara Sıcak

Almodrote de Kalavasa (Kabak Böreği)

Bulemas de Berendjena (Patlıcanlı Gül Böreği)

Albondigas de Prasa (Pırasa Köftesi)

Ana Yemek

Rulikos de Berendjena (Etli Patlıcan Sarma)

Avas kon Espinaka (Kurufasulyeli Etli Ispanak)

Skhulacha (Fırınlanmış Tel Şehriye)

Tatlı

Tıshpıstı / Tezpişti (Pesah Bayramı Tatlısı)

Halva de Bimbrio (Ayva Helvası)

Pan déspanya (İspanyol Keki)

Gato Salamı (Mozaik Pasta)

https://www.salom.com.tr/haber/122306/sefarad-mutfagina-yolculuk