Nûbihar dergisi 30. Yılında yeni bir stil ve tasarımla çıktı!

Nûbihar dergisi 159. sayısında kapak ve iç tasarımını değiştirerek farklı bir stille çıkmış. Bu yıl 30. yılını yaşayan derginin içi 2 renk olarak basılmış. Derginin editörü Süleyman Çevik sunuş yazısında dergideki bu değişikliklere değinmiş.

Çevik yazısında bundan sonra derginin bir süre bu şekilde basılacağını, e-dergi şeklinde satışa sunulan dijital baskının da Google kitapta tamamen renkli olacağını belirtmiş.

Bu sayıda Rohat Alakom Ermeni yazar Hraçya Koçar (1910-1965) üzerine yazmış. Hraçya Koçar 1930’da Rêya Teze’nin editörlerinden biri olmuş. Kürtler üzerine Hesret/Özlem diye bir kitap yazmış, bir çok yazısında Kürtlerden bahsetmiş.

Abdullah İncekan kısa öyküler üzerine bir yazıyla bu sayıda yer almış.

Murad Celalî Ağrı, Doğubeyazıt ve Taşlıçay arasında yer alan Zozanên Sînegê/Sinek yaylalarında bulunan konaklama yerlerinden, köylerinden ve çeşmelerinden bahsetmiş.

Mustafa Kılıçaslan, Şikoyê Hesen ve Heciyê Cindî’nin Ermeni yazarlar Hovhannes Ghukasyan ve Sarmen’den Kürtçeye çevirdikleri iki çeviriyi bu sayı için hazırlamış.

Xerîbê Şemsî Feqiyê Teyran’ın şiirlerinde geçen çeşitli hayvanların adları üzerine yazmış. Yazar bu konuda Feqiyê Teyran’ın şiirlerinden örnekler vererek bu sayıya katkı vermiş.

Yûnis Amedî bir dönem yaşadığı Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı “Xanê/Xana Gewra” köyü üzerine yazmış.

Mahsûn Reşçelan Siyahpoş’un “Ellah! Çi bi erzan tu bi dest min ketî îro” gazelini şerh etmiş.

Sabri Akbel bu sayıya “Deyndar” (borçlu) adlı hikayeyle katılmış.

Receb Dildar bu sayıda yazar Gula Almastê’nin “Xeleka Xeyalên Bê Ezman” adlı romanını tanıtmış.

Ayrıca şu kişiler hikaye ve yazılarıyla bu sayıya katkı vermiş: Jorge Luis Borges, Nasır Kemaloğlu, Ronî War, Mehmet Fethi Ceylan, Mihemed Cezawîr Hemkoçer, Huseyîn Çakan ve Ramazan Yaman.

Rojen Barnas, Berken Bereh, Hafizê Şîrazî, M.Tanrıkulu (Mem Ronga), Bahattin Bulut, Ahmed Arif, Mehdî Ritamî, Perwîz Cîhanî, Felat Dilgeş, Gernas Roderîn, Fırat Keklik, Bamed Serdar, Ebdulhemîd Mendan, Bedirhan Epözdemir, Nesîmî, Kevok Mizgîn, Dilazad A.R.T. ve Seyyid Rissînî de bu sayının şairleri olarak sıralanmış.

Bu sayının röportajını Hanifi Taşkin ile M. Enis Dilmaç Naci Begê Muksî ile yapmışlar.

159. sayının içeriği şöyle:

Süleyman Çevik/Ji Edîtor

Rohat Alakom/Venasîna heyranekî Kurdan: Hraçya Koçar

Abdullah Incekan/Ceribandinek li ser prototîpa kurteçîrokê

Rojen Barnas/Nafîleya keça Pûçvala Paşa

Hovhannes Ghukasyan/Li Elegezê (Wergera ji Ermenkî: Şikoyê Hesen)

Murad Celalî/Navê hin cih û warên li Sînegê

Xerîbê Şemsî/Di Helbestên Feqî de bikaranîna hin heywanan

M.Tanrıkulu (Mem Ronga)/Biharê got “cîq”

Berken Bereh/Kilama Bircê

Jorge Luis Borges/Xelasiya Mirovahiyê (Wergera ji Îngilîzî: Sidîq Gorîcan)

Sarmên/Letîfe (Wergera ji Ermenkî: Heciyê Cindî – Amadekar: Mustafa Kılıçaslan)

Yûnis Amedî/Gundê Xanê an Xana Gewran yê nayê jibîrkirin

Hafizê Şîrazî/Herçi d’behra gunehan yekser ez fetisîbim (Wergera Ji Farisî: Hayrullah Acar)

Mahsûn Reşçelan/Hevdîtineke derasayî: Ellah! çi bi erzan…

Naci Begê Miksê: Me daîma Kurdîtî ji xwe re mezinatî hesab kiriye! (Hevpeyvîn: Hanifi Taşkın & M. Enis Dilmaç)

Bahatin Bulut/‘Eşq

Ahmed Arif/Sî w Sê Gule (Wergera Ji Tirkî: Talat İnanç)

Nasır Kemaloğlu/Zarok û Çîrok

Mehdî Ritamî/Nesîma

Perwîz Cîhanî/Benîştê Emrîkanê

Sabri Akbel/Deyndar

Felat Dilgeş/Heval Hebûn

Ronî War/Bêveger

Gernas Roderîn/Zarok mam..!

Firat Keklîk/Bi navê te

Bamed Serdar/Çiya bêdeng in li rûyê te

Mehmet Fethi Ceylan/Xewna Xweşik!..

Mihemed Cezawîr Hemkoçer/Kela Cansizê

Ebdulhemîd Mendan/Ez

Bedirhan Epözdemir/Helbestên Adarê

Huseyîn Çakan/Aqîtê Gezemînî

Nesîmî/Hebîba (Wergera ji Tirkî: Qedrî Sipranî)

Ramazan Yaman/Losemî

Receb Dildar/Romana Jinên Qurmiçî

Kevok Mizgîn/Bê

Dilazad A.R.T/Qesîdeya Evînê

Seyyid Rissînî/Ax Mêrdîn! Wax Mêrdîn!