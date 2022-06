Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerine katılanlara yönelik “sürtük” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben “Erdoğan, milletimize seslenmişsin. ‘Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar’ havada uçuşmuş. Kadınlara küfreden sana bir tavsiyem olacak. Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bugün Meclis’te AKP grubu konuşmasında Gezi eylemcilerine yönelik ifadeleri ve kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi. Erdoğan’ın 10 sorusuna yazılı yanıtlarını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23.00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı?” ifadeleriyle bu gece açıklama yapacağını bildirdi. Ardından saat 23.00’te Erdoğan’ın yanıtlaması talebiyle ekonomideki tablodaki sorumluluğu ve dış politikada Suriyeliler gibi konu başlıklarıyla para odaklı pazarlıklar yapılıp yapılmadığına ilişkin sorular sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ilk önce Erdoğan’ın kendisine yönelttiği 10 soruya yanıtlarını şöyle paylaştı: “1. PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TiKKO’ya, FETÖ’den DEAS’a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantılarını medya destekçilerini, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu lanetlemiyor mu? Cevap: Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlara, selefi örgütlerle petrol kaçakçılığına girişenlere, oy uğruna televizyonlarda onların mesajlarını (31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Abdullah Öcalan’ın mesajını AKP’nin TRT’de okutması) okutanlara da lanet olsun. 2. Türkiye’nin PKK-YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, desteklemiyor mu? Cevap: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız. NATO politikasına destek Erdoğan’a eleştiri 3. İsveç ve Finlandiya’ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi? Cevap: NATO Türkiye’ye gereklidir, NATO’dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç’ten talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki diplomasi kapalı kapılar ardından yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığın ise ancak kabile devletlerinde olur. Üç-beş oy almak için ülkenin itibarin yok sayarak, ucuz bir iç reklam malzemesine dış ilişkileri kurban ediyorsun. Kılıçdaroğlu Ege Denizi’ndeki adalar ile rest çekti 4. Akdeniz ve Ege’de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye’nin yanında mı, değil mi? Cevap: Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege’de baskıyı arttırmamız şarttır. Gemi çıkardım, geri çektim, ‘Biden beni keşke arasa’ diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz. 5. Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyor mu? Cevap: Bu uydurmalara kimse inanmıyor. Batı’da enflasyon ortalama yüzde 7, savaş halindeki Rusya’da yüzde 17,8, Ukrayna’da yüzde 16,4 iken bizim ülkemizde senden dolayı bu oran yüzde 157’dir. Yalanların da bir yere kadar, halkımızın zekasına hakaret etmeyi bırak. 6. Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı? Cevap: Paravan vakıflar, Beşli çeteler, paramiliter yapılar milletimizin çıkarı değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejiminin çıkarınadır. Aparatlarının hepsinin canına okuyacağız. “Bizde suç sümen altı edilmez, suçlu kollanmaz” 7. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi? Cevap: Doğruları söylemiyorsun. Ya ispat et ya da özür dile. 8. Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu? Cevap: Popülist söylemleri geçelim. Sen paravancısın. ‘Asil evlat’ falan… Sana bu laflar büyük gelir. Büyük lokma ye ama bu büyük lafları bırak Erdoğan. Senin ağzına yakışmıyor bunlar. 9. Partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Cevap: Her türlü karanlık çevrelerle anılan senin için iddialı bir soru olmuş bu. Bizde suç sümen altı edilmez, suçlu kollanmaz. 10. Yüreği yetip 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Cevap: Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!” Erdoğan’a ailesi ve dış politikayla ilgili 10 soru sordu CHP Lideri Kılıçdaroğlu, saat 23.00’te ise sosyal medya paylaşımıyla Erdoğan’a ekonomi, dış politika ve uluslararası ilişkilerdeki müzakerelere ilişkin 10 soru yöneltti. Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yanıtlaması çağrısı yaptığı sorular şöyle: “1. Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurla kimlere sattı? 2. Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye’yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun; huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi? 3. 33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu “takdim” ettin, “Hamd olsun gündeme gelmedi” dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar? 4. Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye’yi %157 enflasyona mahkum ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun? 5. Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan’da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu. 6. İçişleri Bakanın ne kadar mafya ve uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken, sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi? 7. Rahip (Andrew) Brunson’ı teslim ettikten (12 Ekim 2018’de ABD’ye dönüşü) sonra (Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkansolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal) Kaşıkçı’yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan? 8. SADAT'ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz'da kaybolan silahların, bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim? 9. Müzik ve dil yasaklarıyla gençleri kışkırtmanın, toplumsal çatışma yaratmanın mı peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler. 10. NATO'ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO'nun gerekliliğine inanıyorum. NATO'dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mı sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis'e?"