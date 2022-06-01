Ermenistan’dan 5 temsilci satranç FIDE sıralamasında yer aldı 

Ermenistan’ı temsil eden 5 satranç oyuncusu FIDE sıralamasına dahil edildi.
Ermenistan Milli Satranç takımı üyesi Gabriel Sargsyan FIDE sıralamasında 35’inci, Hayk Martirosyan 79’uncu, Hrant Melkumyan 82’inci, Şant Sargsyan 93’üncü, Karen Grigoryan ise 94’üncü sırada yer aldılar.
Haziran ayın sıralamasında birinci sırada Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen var.
En iyi ilk 10 satranççı arasında Dean Lizhen, Alireza Firuza, Fabiano Caruana, Wesley Sohn, Levon Aronyan, Ian Nepomnyashkin, Richard Rapport, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave yer alıyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/01/Ermenistan-satran%C3%A7-FIDE-s%C4%B1ralamas%C4%B1/231997
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