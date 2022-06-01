Ermenistan Başbakanı Vladimir Putin ile bölgesel meseleleri ve Ermenistan-Azerbaycan sınır durumunu ele aldı

1 Haziran’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ermenistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, Ermenistan Başbakanı’nın doğum gününü kutladı ve kendisine başarılar diledi. Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı’na doğum gününde yaptığı telefon görüşmesi için teşekkür ederek, Rusya Devlet Başkanı’nın sıcak ve dostane tavrını çok takdir ettiğini vurguladı.

Muhataplar, Ermenistan-Rusya ikili gündemindeki birçok konuyu ele aldılar, bölgesel meselelere, Ermenistan-Azerbaycan sınır durumuna değindiler.

Rusya Devlet Başkanı, Ermenistan-Azerbaycan Sınır Çizme ve Sınır Güvenliği Komisyonu’nun ilk toplantısını memnuniyetle karşıladı ve Rusya’nın sınır çizme sürecini desteklemeye hazır olduğunu teyit etti. Anlaşmaya göre komisyonun bir sonraki toplantısının Moskova’da yapılacağı vurgulandı.

Bölgesel iletişim hatlarının açılması konusuna değinildi ve üçlü çalışma grubunun çalışmalarını aktifleştirmek için bir anlaşmaya varıldı.

Başbakan Paşinyan, Brüksel’deki son görüşmeye ilişkin izlenimlerini Rusya Devlet Başkanı ile paylaşarak, görüşmenin ardından müzakerelerin özüyle ilgisi olmayan yorumlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın 19 Nisan’da yaptıkları ortak açıklamanın hükümlerine uygun olarak muhataplar Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin konuları, özellikle AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığının çalışmalarını aktifleştirme imkanlarını ele aldılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/06/01/Nikol-Pa%C5%9Finyan-Vladimir-Putin-Ermenistan-Azerbaycan/232023