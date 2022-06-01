Cumhuriyet, Sözcü ve Karar’dan CHP’li Canan Kaftancıoğlu hakkında manşet kardeşliği

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Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazeteleri Ermeni soykırımı yalanına destek veren, devlete “katil” diyen ve bunun için sadece 4 saat cezaevinde kalan CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nu masumiyet abidesi göstererek “Bu mu adalet” manşeti attılar.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından 4 yıl 11 ay 20 günlük verilen hapis cezasını onanmıştı.

Denetimli serbestlik hükümleri gereğince 5 yıldan az ceza alan Kaftancıoğlu’nun cezaevine giriş-çıkış yapması gerekiyordu. Toplamda yaklaşık 4 saat Silivri Cezaevi’nde kalan, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen Kaftancıoğlu bunu şova çevirdi.

CUMHURİYET, SÖZCÜ VE KARAR’DAN MANŞET BİRLİĞİ

Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazeteleri devlete, milletin tarihine ve bütün kutsallarına karşı hadsiz ifadeler kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun twitlerini sıradan paylaşımlarmış gibi göstererek hükümeti hedef aldı. 4 saat cezaevinde kalan Kaftancıoğlu hakkındaki kirli gerçekleri sanki halk bilmiyormuş gibi verilen kararı eleştiren gazeteler vatandaşın aklıyla adeta dalga geçti.

“İşte AKP hukuku” manşetiyle çıkan Cumhuriyet “Seçim öncesi devreye giren ‘Saray adaleti’ vicdanları yaralayan kararlara imza attı” ifadelerini kullandı.

“Bu mu adalet” manşetiyle isyan eden Sözcü kararı “Linç yapanlar serbest kalırken mesaj attığı için ceza alan CHP’li Kaftancıoğlu hapse girip çıktı.” sözleriyle verdi.

“Adalet sınavı” manşetiyle Sözcü ve Cumhuriyetin kervanına katılan Karar durumu “Attığı tweet için ceza alan Kaftancıoğlu’na erteleme verilmedi, dün cezaevine gönderilip ardından salıverildi. Hukuki kriterlerle yürütülmesi gereken yargı süreçlerinin siyasi tartışma konusu olması vicdanlarda rahatsızlık yarattı.” ifadeleriyle yorumladı.

İşte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinde sadece tweet diye servis edilen ama yer vermedikleri paylaşımları;

https://www.haber7.com/medya/haber/3228159-cumhuriyet-sozcu-ve-karardan-chpli-canan-kaftancioglu-hakkinda-manset-kardesligi