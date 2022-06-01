Azerbaycan Karabağ savaşını kaybederdi eğer Türkiye..

Yunanistan’da yayımlanan popüler bir gazete, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki “Efes 2022” askeri tatbikatı sırasında Ege Denizi’nde Yunan adaları yakınında Azerbaycan’a ait bir insansız hava aracının görüldüğünü yazıyor.

Gazetede “Türkiye, Azerbaycan’ı Ege Denizi’nin çevresiyle tanıştırır ki, gerekirse Azerbaycan, Karabağ’daki zaferinden dolayı Türkiye’ye olan borcunu ödesin. Bayraktarlar kullanılmasaydı, o savaş Azerbaycanlıların yenilgisiyle sonuçlanacaktı.” ifade edildi.

Gazete, birkaç gün önce Bakü’de düzenlenen askeri festivalde Erdoğan’ın yine Yunanistan’a karşı provokatif açıklamalar yaptığını hatırlatıyor.

Yunan medyasına göre Türkiye-Azerbaycan tatbikatları provokasyonlara yapılıyor. Azerbaycan ordusu, Yunan adaları yakınlarında Türk ordusuyla provokasyona başvurdu. Tatbikatlar sırasında Türk savaş uçakları Yunanistan hava sahasını ihlal ederek Yunan toprakları üzerinde uçmuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu