Oğuzhan Uç Çok Sesli Müzik Topluluğu’ndan: Maltepe’de müzik şöleni

“Tanrıya Yakarış” olarak hazırlanan programda, repertuarı 2500 yıllık bir ağıt olan Seikolos Ağıtı’nı, 3000 yıllık bir eser olan Sümer İlahisi Ud an Gıta’yı da kapsıyor.

Emel Seçen

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Prof.Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yine çok özel OCEMUT konseri gerçekleşti.

Müzikolog Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Uç tarafından kurulan (Oğuzhan Uç Çok Sesli Müzik Topluluğu) oratoryo olarak hazırlanmış iki özel konserini 2022 yılında müzikseverler ile buluşturdu. “Tanrıya Yakarış” olarak hazırlanan programda, repertuvarı 2500 yıllık bir ağıt olan Seikolos Ağıtı’nı, 3000 yıllık bir eser olan Sümer İlahisi Ud an Gıta’yı da kapsıyor. Topluluk anadolu dinlerinin ve kültürlerinin müzikal yapılarını, yine otantik çokseslilik altında dinleyicilere ulaştırmıştı. CHP Maltepe Belediyesi Encümeni Murat Zeynel Ceylan’ın katkıları ile de kadim İstanbul şarkılarının gelmiş geçmiş; Rum, Süryani, Çerkes, Roman, Arap, Türk şarkıları üzerinden harmanlanmış çok özel halini taktim ettiler.

Aynı zamanda müzikolog olmasının avantajını kullanarak sadece müzik değil, müziği oluşturan unsurlarında neler olduğunu ve alt yapısı ile tarihsel bilgelikle sunmayı ilke edinmiş şef Oğuzhan Uç eşliğinde OCEMUT, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, günler öncesinden biten biletleri ile unutulmaz bir gece yaşattı. Sirtaki, Hasapiko ile İstanbul’un Balat, Fener düzleminden Yedikule’ye, ilk kanto eserlere, Çingene ninnisine kadar dinleyicileri mest etti. Program, Maltepe Belediyesi’nin OCEMUT kurucu ve şefi, müzik insanı Oğuzhan Uç’a plaket takdimi ile tamamlandı.

Cumhuriyet Gazetesi