New York’ta bir kiliseden 2 milyon dolarlık sanat eseri çalındı

ABD’nin New York kentinde yer alan Saint Augustine Kilisesi’nden 2 milyon dolarlık antik sanat eseri ve melek başı çalındı. New York polisi soruşturma başlattı.

ABD’nin New York kentinde yer alan Brooklyn’deki bir Roma Katolik kilisesinden 2 milyon dolarlık 18 ayar altın bir antik sanat eseri ve melek başı çalındı. New York polisi Saint Augustine Kilisesi’ndeki hırsızlığa ilişkin soruşturma başlattı.

Brooklyn Piskoposluğu’na göre 18 ayar saf altından olan antik sanat eserinin tarihi 1890’lara kadar uzanıyor. Söz konusu eseri koruyan metal kasanın kesildiği tespit edildi.

Faillerin güvenlik görüntülerini de alarak kaçtığı ve ön kapıdan çıktığı belirtildi.

MELEK HEYKELİNİN DE BAŞI KESİLDİ

Yetkililer, meskenin yanındaki bir melek heykelinin de başının kesildiğini bildirdi.

Söz konusu hırsızlığı geçtiğimiz cumartesi günü keşfeden papaz, bunun cuma günü gerçekleştiğine inandığını söyledi.

Saint Augustine’deki papaz Peder Frank Tumino, “Bu yıkıcı, çünkü eser, kilisemizin ibadet dışında merkezi odak noktasıdır. Bir hırsızın güzel kilisemizin en kutsal alanına girmesi büyük bir saygısızlıktır” dedi.

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