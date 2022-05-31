Karabağlı sporcu Dünya Powerlifting Şampiyonu oldu

21-29 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Dünya Powerlifting Şampiyonasına Ermenistan takımı içinde Artsakh’lı (Karabağ) sporcu Yuri Karoglanyan da katıldı.World classic+Men Jr classic dalında altın madalya alan Karoglanyan dünya şampiyonu oldu.

Armenpress’e konuşan Karoglanyan “Sekiz yıldır bu sporu yapıyorum, Powerlifting Dünya Şampiyonalarında birkaç gümüş ve bronz madalya kazandım. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda birinci oldum. Zaferlerin sürekli olacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Bugün, Artsakh başkenti Stepanakert’teki “Biz, dağlarımızız” anıtının önünde dünya şampiyonu olan Artsakh’lı sporcu ve antrenörü Stepanakert sakinleri tarafından törenle karşılandı.

ERMENİ HABER AJANSI