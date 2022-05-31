İstanbul Katolik Kilisesi Büyüklerinden Costantino Cedolini Rab’bin Yanına Gitti￼￼

Salgınla boğuşulan en kritik zamanlarda, ”Salgın İçin Haykırış” temasıyla Covid-19 salgınının bitmesi için tüm inançları, 3 dakika boyunca Tanrı’ya dua etmeye çağıran, İstanbul Katolik Kilisesi değerli büyüklerinden Atillio Costantino Cedolini hayatını kaybetti.

SAT-7 TÜRK’te Lezzetli Sohbetler programına da katılan Costanino Cedolini, inançları ayırt etmeden tüm insanlığı duaya davet etmişti. Cedolini, “Lütfen, hep beraber dinlerin ötesinde, insanlık için birlikte haykıralım. Bugüne kadar tüm inançlar, kendi beraberliklerinde, kendi mabetlerinde dua ettiler. Ancak bu seferki bu haykırış duası, bütün insanlığın tek yaratıcımız olan Tanrı’ya ortak duası olacaktır” diyerek, duanın gücünü vurgulamıştı.

SAT-7 TÜRK ailesi olarak; Cedolini ailesine, dostlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

https://haber.sat7turk.com/istanbul-katolik-kilisesi-buyuklerinden-costantino-cedolini-rabbin-yanina-gitti/