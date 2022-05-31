Hindistan’la işbirliği

Ermenistan, Hindistan’ın “Basra Körfezi-Karadeniz” koridorundaki potansiyel ve perspektif vadeden rolünü önemli görmektedir.

Ermenistan ve Hindistan aktif olarak bir dizi iletişim projesini görüşüyor.

“Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru projesi, Chabahar Limanı ve Basra Körfezi-Karadeniz Uluslararası Ulaştırma Koridoru çerçevesinde diyaloğumuzu ve işbirliğimizi geliştirmekle ilgileniyoruz”,- dedi Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Hindistan’ın önde gelen “VION” medya kuruluşuna verdiği röportajda.

“Bu bağlamda, Hintli şirketlerin Ermenistan’ın altyapı projelerine aktif katılımını da memnuniyetle karşılıyoruz.

Ülkelerimizin bölgesel ve uluslararası konularda ortak çıkarları var.

Hindistan’ın, AGİT Minsk Grubu Eş başkanları çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz.

Ermeni hükümeti, dünyanın en büyük demokratik ülkesi olan Hindistan ile işbirliğini daha da güçlendirmeyi, stratejik önceliklerinden biri olarak değerlendiriyor”,- dedi Mirzoyan.

Ermenistan Kamu Radyosu