Bulgaristan’da dünyaca ünlü Ermeni şarkıcı Aznavour’un heykeli açıldı

Bulgaristan’ın Varna kentinde Charles Aznavour’un heykeli açıldı. Bulgar basınına göre, heykeltıraş Krasimir Angelov’un kompozisyonu şehrin “Dayanışma” meydanında yer alıyor.

Anıtın açılışından önce Bulgaristan, Ermenistan ve Fransa milli marşlarının da çalındığı bildirildi.

Daha önce Aznavour Vakfı ve Ermeni Genel Hayırseverler Birliği’nin Varna’daki Ermeni şubesi arasında, dünyaca ünlü şarkıcı Charles Aznavour’un Varna’ya bir heykelinin dikilmesi konusunda mutabakat anlaşması imzalanmışıtı.

ERMENİ HABER AJANSI