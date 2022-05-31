Başrahip Vartan Kazancıyan’ın Rahiplik Kutsamasının 30.Yılı￼￼

Türkiye Ermeni Katolik Kiliselerinde Paskalya’dan sonraki 40. Günde kutlanan Hampartsum Yortusundan sonraki Pazar Ayininde Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi Baş Rahibi Vartan Kazancıyan’ın da Rahipliğinin 30. Yılı kutlandı.

Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan’ın riyasetinde 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Kutsal Ayin’de; Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi başrahibi Vartan Kazancıyan, Samatya Anarat Hığutyun Kilisesi Baş Rahibi Abraham Fırat, Der Haygaram Çekiç, Baş Diyakon Der Hagop Minasyan, Gigasargavak Jan Acemoğlu ve tıbirler Levon Yunkes, Can yontan da ayine eşlik ettiler.

Rahiplik kutsamasını aldıktan sonra, sürdürdüğü rahplik görevinde 30. yılını tamamlayan Vartan Kazancıyan, son altı yıldır İstanbul Taksim’deki Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi’nde Baş Rahip olarak görevine devam etmektedir.

Mayıs ayı nedeniyle ‘Tespih Duası’ ile başlayan ayinde, Taksim Surp Hovhan Vosgeperan Korosu, Şef Zaven Agay yönetiminde ilahiler seslendirdi. Gerçekleştirilen ayin, Surp Hovhan Vosgeperan Kilisesi’nin sosyal medya sayfalarından canlı yayınla paylaşıldı.

Ayinin ardından, Başrahip Vartan Kazancıyan’ın 30. Rahiplik kutlamaları onuruna düzenlenen kutlamada, kilise korosu ve cemaat coşku ile kilise bahçesinde, Ermenice şarkılar seslendirildi.

https://haber.sat7turk.com/basrahip-vartan-kazanciyanin-rahiplik-kutsamasinin-30-yili/