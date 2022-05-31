Bakü’nün yabancı düşmanlığı

Bakü hala yabancı düşmanlığı söylemini sürdürüyor, ateşkesi ihlal ediyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Hindistan’ın önde gelen “VION” medya kuruluşuna verdiği röportajda, Güney Kafkasya bölgesindeki durumun istikrarsız ve gergin olmaya devam ettiğini, 2020’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’a karşı başlattığı savaşın artçı sarsıntılarının, Ermenistan’ın tüm bölgesini hala etkilediğini belirtti.

Mirzoyan’a göre, 9 Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin üçlü açıklamasıyla büyük çaplı çatışmalar sona erdi, ancak birçok sorun henüz çözülmedi.

“Üçlü Bildirgenin ve uluslararası insancıl hukukun hükümlerini açıkça ihlal eden, uluslararası toplumun açık çağrılarını görmezden gelen Azerbaycan, Ermeni savaş esirlerini ve diğer tutukluları serbest bırakmayı reddediyor.

Bir başka sorun da savaştan sonra Azerbaycan’ın kontrolü altındaki topraklarda Ermeni kültürel ve dini mirasının yok edilmesi ve tahrif edilmesidir.

Azerbaycan, çatışmalardan etkilenen bölgelere, Ermeni mirasının tamamen yok olmaktan korunmasına yardımcı olacak bir UNESCO değerlendirme heyetinin gönderilmesini engelliyor”,- dedi Ararat Mirzoyan.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Ermenilere yönelik yabancı düşmanlığı söyleminin Bakü’de hala devam ettiğini vurguladı.

Dağlık Karabağ Ermenilerine yönelik, hoparlörlerden yapılan evlerini terk etme çağrıları, onları terk etmeye zorlama veya şiddetli hava koşullarında doğalgazı kesme tehdidi gibi psikolojik terörün ve Dağlık Karabağ çevresinde ateşkes ihlallerinin devam ettiğini belirterek, Ermenistan’ın bölgede barış ve istikrarı tesis etme çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu