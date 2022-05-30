Yerevan’da “Şuşi: AMEN” belgesel filminin galası gerçekleştirilecek

30 Mayıs tarihinde Yerevan’da “Sinema Evi’nin” büyük salonunda Film yönetmeni Mariam Yegoryan’ın “Şuşi: AMEN” belgesel filminin galası gerçekleşti.

Şuşi’yi anlatan bu belgesel Film yönetmeni Ruben Grigoryan’ın “Ermenistan’ın doğu bölgelerin tarihi: Artsakh” film serisinin altıncı filmidir. Yönetmen Ruben Grigoryan’ın ölümünden sonra devamını Mariam Yegoryan üstledi.

Yönetmen Maria Yegoryan filmle ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Filmimiz Ermeni tarihinin çarpıtılmasına karşı bir meydan okumadır. Filmde tarihle ilgili kesin deliller yer alıyor ve bu delilleri ve gerçekleri durmadan medeni dünyaya haykırmaya devam etmeliyiz. Yorulmamalıyız ve ümidimizi kesmemeliyiz. Aksine tüm dünyaya tarihimizi, kültürümüzü, mimarimizi ve manevi değerlerimizi göstermeliyiz.”

Filmin Sanat yönetmenliği Tarihçi, Profesör, Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi’nin Dekanı Edik Minasyan’dır.

Belgeselde savaş öncesi döneminden çok nadir kareler kullanılmış.Aynı zamanda helikopterden de çekimler gerçekleştirilmiş.

ERMENİ HABER AJANSI