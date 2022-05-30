Türk İşgalinin Yeni Saldırganlığında Tel Tamr’daki Evlerde ve Mar Sava Kilisesi’nde Maddi Hasarlar – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HASEKE – Haseke’nin kuzeybatı kırsalındaki Tel Tamr ve Ebu Rasin köylerine yönelik sürekli Türk saldırısı, bölgedeki çok sayıda vatandaşın evinin ve bir kilisenin yıkılmasına neden oldu. Tel Tamr’deki sivil kaynaklar, Türk işgal güçleri ve terörist çeteleri tarafından ateşlenen bir grup roket ve top mermisinin, Tel Tamr ilçesine bağlı Tel Tawil köyündeki Mar Sava Kilisesi’ne büyük zarar verdiğini bildirdi. Haseke’deki Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü’ne göre, son iki gün içinde Türk saldırganlığı Ebu Rasin semtinde altı eve zarar verdi ve Tarım Kooperatif Bankası’nın genel merkezini ve postanedeki bir iletişim kulesini kısmen tahrip etti. SANA