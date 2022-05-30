Park328 AVM’de “Ermeni meselesi” fotoğraf sergisi açıldı

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Osmaniye merkez Park 328 AVM salonunda, “Ermeni meselesi ve gerçekler” konulu fotoğraf sergisi üç gün süre ile açık kaldı.

Tarih öğretmenleri tarafından hazırlanan, “Ermeni meselesi ve gerçekler” konulu fotoğrafların yeraldığı serginin açılışı İl Milli Eğitim müdürü Aydın Albak tarafından yapıldı.





Sergi açılışında Okul Müdürleri, Tarih zümresi öğretmenleri ve Lise öğrencileri katılırken, üç gün süre ile açık kalan sergide tarihsel olayların konu edinildiği gazete küpürleri ile diğer fotoğraflar yeraldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın albak, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, “Ermeni meselesi ve gerçekler konolu fotoğraf sergisinin gerçekleştirilmesi ve açılmasında emeği geçen öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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