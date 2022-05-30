Paris Belediye Başkanı, Ermeni Soykırımı ve Karabağ savaşının kurbanlarını andı

Paris Belediye Başkanı, Ermeni Soykırımı’nın ve 44 günlük Karabağ savaşının kurbanların anısına saygı duruşunda bulundu.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Levon Hovhannisyan, Belediye Meclisi’nin ‘’Benim Adımım’’ grubunun lideri Armen Galjyan, “Müreffeh Ermenistan” Partisinin grub başkanı Mikayel Manrikyan eşliğinde Tsitsernakaberd anıtını ziyaret edip çelenk bıraktı.
Ardından Paris Belediye Başkanı “Yerablur” askeri panteonunu ziyaret etti. Anne Hidalgo, Ermenistan’da 44 günlük savaşta şehit düşen Fransız Üniversitesi öğrencilerinin mezarına çiçek bıraktı ve aileleriyle görüştü.
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