Neçirvan Barzani özel tebrik etmişti; Süryani Peşmerge ilham oldu

Erbil (Rûdaw) – Başkan Neçirvan Barzani, Zaho Askeri Koleji mezuniyet töreninde özellikle tebrik ettiği Süryani subay İldat Ebrahim Yaldahani, şimdi artık çok sayıda Hristiyan gencin kendisini arayarak koleje katılmak istediklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, geçtiğimiz Perşembe günü Duhok’un Zaho ilçesindeki Askeri Koleji’nden mezun olan subaylar için düzenlenen tören esnasında, kolejin tek Hristiyan subayı olan 25 yaşındaki İldat Ebrahim Yaldahani’yi ismini telâfuz ederek özellikle tebrik etti. Barzani, Peşmerge bünyesinde daha fazla Süryani-Keldani-Asuri ve Türkmen subaylar görmek istediklerini söyledi.

Rûdaw İngilizce’den Julian Bechocha’ya konuşan Yeldahani, her zaman asker olmak konusunda tutkulu olduğunu, küçüklüğünden beri Peşmergeye katılmayı umduğunu söyledi.

Genç subay, “Askerliğe karşı her zaman bir tutkum vardı. Başvurmadan önce evde her zaman giyeceğim ve kendimi bir subay olarak hayal edeceğim bir takım askeri üniforma ve botlarım vardı” diye anlattı.

Yaldahani, başlangıçta “dini ayrımcılık yaşayacağından” endişe ettiğini ancak yine de hayallerinin peşinden gitmeye karar verdiği ve koleje ismini yazdırdığını söyledi.

Süryani subay gururla, “Hristiyan olduğum için bana öncelik vermeyeceklerini ve belki de kolejde dezavantajlı olacağımı düşündüm. Ancak yine de başvurdum. Koleje 7 binden fazla başvuru arasından 500 öğrenciyi kabul ettiler. Bunlar arasında ben de vardı. Bu yüzden her şeye değdi diyorum” dedi.

İldat Ebrahim Yaldahani / Zaho Askeri Koleji

Kolejde, üstleri veya diğer arkadaşları tarafından asla ayrımcılığa uğramadığını belirten Yaldahani, “Pek çok arkadaşım vardı, bir kere bile bana dinle ilgili soru sormadılar. İşte bu insan olmakla ilgili. Herkes kendi namazını kılar, kendi dininde ibadet ederdi ve hiçbir farkımız yoktu. Hepimiz de kardeş gibiydik” diye belirtti.

Neçirvan Barzani’nin törende yaptığı konuşmada kendisini özel olarak tebrik etmesini de yorumlayan İldat Ebrahim Yaldahani, “Ailem, köyüm ve tüm Hristiyanlar için gurur kaynağı oldum. Başkan Neçirvan Barzani gibi birinin 499 subay içerisinde sizin adınızı telaffuz etmesi ve tebrik etmesi çok büyük ve özel bir olaydı” dedi.

Yeldahani, Peşmerge’ye katılma konusundaki alışılmışın dışında kararı ve başarısının diğer Hristiyan gençleri de etkilediğini söyledi.

Genç subay, daha önce farklı endişeler nedeniyle Peşmergeye katılmaktan kaçınan çok sayıda genç Hristiyanın, koleje nasıl başvuracakları konusunda tavsiye almak için kendisini aradıklarını belirtti.

İldat Ebrahim Yaldahani ve arkadaşları / Zaho Askeri Koleji

İldat Ebrahim Yaldahani, Duhok’un Amedi ilçesi sınırları içerisindeki Berwari Bala bölgesinde bulunan Çalik köyünde doğdu. Çalık köyü sınırda olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kürdistan İşçi Partisi (PKK) arasında onlarca yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle büyük zarar gördü.

Köyün yerlisi Süryani gazeteci Younan Danno, hava saldırıları ve bombardımanlar nedeniyle köyün bir yıldan fazla bir süredir büyük ölçüde terk edilmiş olduğunu söyledi.

Danno, “Habur nehrine yakın olan köyümüzdeki Mar Moshi manastırı yakınlarına bir kaç gün önce de top mermileri düştü. Köyün bir okul ve 15 handen oluşan üst kısmı sürekli yaşanan bombardımanlar nedeniyle tamamen yıkılmış ve terk edilmiş durumda” dedi.

Kürdistan Parlamentosu tarafından 2020’de hazırlanan rapora göre, 30 yıllık çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerinde 500’den fazla köy boşaltıldı. Çalık da dahil onlarca Süryani köyü de terk edilmiş durumda.

Duhok’un Amedi ilçesindeki Hristiyan Çalik Köyü

https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/300520226