Mirzoyan: Aliyev, 9 Kasım belgesini imzalayarak Dağlık Karabağ’ın varlığını kabul etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Dağlık Karabağ yoktur, Dağlık Karabağ sorunu çözülmüştür, AGİT Minsk Grubu yoktur” açıklamasına değinerek, Aliyev’in 9 Kasım belgesini kabul ederek, Dağlık Karabağ’ın varlığı kabul etmiş olduğunu ifade etti.

Aliyev ayrıca sınır belirleme sürecinin Azerbaycan’a yönelik toprak taleplerine son vereceğini dile getirerek Dağlık Karabağ’ın statüsünün söz konusu olmayacağını vurgulamış.

Bu iddialara cevaben Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan şu ifadelere yer verdi:

“Biz Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve yürürlükte olan bir belge işaret edebiliriz. Bu belgede Dağlık Karabağ’ın varlığı hakkında bahsediliyor ve bu belge 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü açıklamasıdır. Bu belgeyi imzalayarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ’ın varlığını kabullenmiştir ve bu değişilmeyecek bir gerçektir. Biz AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları tarafından resmi açıklamaları da işaret edebiliriz. Bu açıklamalarda Eşbaknaları kendi yükümlülükleri yeniden teyit ediyorlar bu konuda. Sadece bir hafta içinde benzer açıklamalar hem ABD, hem de Fransa tarafından yapılmıştır.

AGİT Minsk Grubu Azerbaycan tarafından değil, uluslararası toplum tarafından oluşturuldu, bu nedenle Azerbaycan onu feshedemez veya misyonunu tamamlamış sayamaz. Aynı uluslararası toplum bugün AGİT Minsk Grubu’nun var olduğunu belirtiyor, bahsettiğim gibi, çözülmesi gereken bir Dağlık Karabağ sorunu olduğunu belirtiyor.”

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan’ın hiçbir zaman Azerbaycan’dan toprak talebinde bulunmadığını, Dağlık Karabağ sorununun bir hukuk meselesi olduğunu ve uluslararası toplum tarafından öyle algılandığını da dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI