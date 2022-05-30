Hıdır Hacoyan: “Ermenistan Ezidilere birçok fırsat tanıyor”

Ermenistan Ezidiler Derneği Başkanı Hıdır Hacoyan, Rûdaw muhabiri Peşewa Bahtiyar’a Ermenistan’daki Ezidilerin kültür ve yaşamları hakkında konuştu.

Osmanlı döneminde tehciri ile birlikte Ermenistan’a göç eden Ezidilerin kendi kutsalları ve geleneklerini günümüze kadar varlığını devam ettirdiğini dile getiren Hıdır Hacoyan Ermenistan’daki Ezidi toplumunun nüfusuna dair, “2011 yılında yapılan sayımda Ezidilerin nüfusu 35 bin 308 olarak belirlenmiş. Aradan 11 yıl geçti. Ezidi toplumunun ileri gelenlerin nüfusumuzun 40 bin olduğunda hemfikirler.” dedi.

Ermeni ve Ezidi toplumunun ilişkileri ve çelişkilerine ilişkin soruya ise Ermenistan Ezidiler Derneği Başkanı, “Parlamento seçimlerinde oy kullanma hakkımız var ve burada Ezidiler kendini serbest ve özgür hissediyor. Ancak hem Ermeni hem de Ezidi toplumu içerisinde bazı sorunlar var, bu normaldir. Ama Ezidilere karşı bir olumsuz yaklaşım söz konusu değil. Kültürümüzü rahatlıkla ifade etmemiz için Ermenistan bize çok sayıda fırsat tanıyor. Örneğin Ezidiki dilinde gazetemiz, radyomuz var. 60 köy ve kentteki okullarda 12’inci sınıfa kadar çocuklarımız Ezidi tarihi ve edebiyatı üzerine eğitim görüyorlar” dedi.

Ezidilerin ekonomik durumuna ilişkin ise Hacoyan, “Ezidiler Ermenistan’ın bir çok bölgesinde yaşıyor. Ararat Ovası’ndaki Ezidiler çiftçilik ve tarımla geçimlerini sağlıyorlar. Elegez Dağları tarafındakiler ise hayvancılık yapıyor. Aynı zamanda memur ve iş insanı olan çok sayıda Ezidi var. Bu ülkede yaşamın her alanında Ezidileri görebilirsiniz. Bugüne kadar Ermenistan’da kimse bize ‘neden sen Ezidisin?’ dememiştir” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile Şengal’deki Ezidilerin ilişkilerine değinen Ermenistan Ezidiler Derneği Başkanı Hıdır Hacoyan, Şengal’deki Ezidiler ile ilişkilerin her geçen gün arttığını ifade etti.

Hacoyan, “Yaşanan katliam sonrası (IŞİD dönemi) Ermenistan Ezidileri ile Şengal Ezidileri arasındaki köprü güçlendi. Daha önce birbirimize gidiş gelişlerimiz pek yoktu. Elbette ziyaretin restore edilmesi ile birlikte bu gidiş gelişler arttı. Her geçen gün bu ilişki ve bağ güçleniyor” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI