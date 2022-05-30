HADRİANAPOLİS’TE BULUNAN 4 NEHİR KİLİSESİNİN BÜYÜLEYİCİ HİKAYESİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis Antik Kenti alanında yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz’in Zeugma’sı olarak bilinen Hadrianapolis Antik Kenti bölgesinde bulunan 4 Nehir Kilisesinin hikayesi dinleyenleri adeta büyülüyor. Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş Hadrianapolis’te yapılan çalışmalar hakkında ve gün yüzüne çıkarak beş yıldır ziyaretçilerini ağırlayan 4 Nehir Kilisesi ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Hadrianapolis Antik Kenti alanına yapılan ziyarette eserler ile ilgili çok özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 4 Nehir Kilisesinin dünyada tek örnek olduğunun altını çizdi. Çelikbaş, 4 nehrin, dört büyük kitaplardan olan Tevrat ve İncil’de de bahsedildiğini söyleyerek bu nehirlerin insan figürleri ile ifade edilmeye çalışıldığını anlattı.

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş bu ilgi çekici yapıyla ilgili şunları kaydetti.

“4 büyük kitaptan biri olan Tevrat’ta da geçen 4 nehrin sembollerinin bulunduğu Hadrianapolis Antik Kenti özellikle dini sembolleri ile dikkat çekiyor. Buradaki yapı M.S 5. yüzyıla tarihlendirilmekte. 4 Nehir Kilisesi’nin çatısı beş yıl önce tamamlandı ve burası beş yıldır ziyaretçilerimize açık bir durumda. Bu çatının yapılmasının ana sebeplerinden bir tanesi, yapının çok önemli mozaiklere sahip olması. Buradaki mozaiklerde önemli detay ise dört tane nehir figürünün insan şeklinden gösterilmiş olması. Bu dünyadaki tek örnek. Bundan dolayı Hadrianapolis’te ki bu mozaiklerin hem dünya insanları tarafından dikkat çekeceğini bildiğimiz için burada böyle bir koruma önlemi alınması fikri gelişti.”

“Dünyada Başka Bir Örneği Yok”

4 Nehir yapısı ile ilgili en dikkat çekici olan ise tahmin edilenlere göre bu su kaynaklarının Hz. Adem’e Allah tarafından bahşedildiği ve su kollarının dörde ayrılarak dünyayı dolaşıp, ardından bütün dünyaya hayat veriyor olması. Ayrıca bu yapı dünyada tek olmasıyla da önem arz ediyor. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş bununla ilgili olarak şu ifadelerde bulunuyor.

“Peki buradaki figürler bize neyi anlatıyor? Dört tane nehir insan şeklinde gösterilmiş ve sol üst köşelerde isimleri yazıyor. Soldan başlayacak olursak Geon, Phizon, Tigris, Euphrates bunlar nehirlerin isimleri. Üç tane nehri kesin olarak biliyoruz. Geon Nil Nehri, Phizon Arap Yarımadası’nda kurumuş bir nehir olduğunu tahmin ediyoruz , Tigris Dicle, Euphrates’in Fırat Nehri olduğunu tahmin ediyoruz. Bununla ilgili Tevrat’ta ve İncil’de şöyle bir bahis var ‘Rabbimiz ilk insan Adem’i dünyaya gönderiyor. Hayatına devam edebilmesi için ona bir bahçe bahşediyor e bu bahçenin de mahsul elde edebilmesi için bir su kaynağına ihtiyacı var. Rabbimiz de cennetten gelip Adem’in bahçesinde gün yüzüne çıkan ve daha sonra dört kola ayrılan bir su kaynağını Hz. Adem’e bahşediyor. Bu su kaynağı dört kola ayrıldıktan sonra dünyayı dolaşıyor ve dünyaya hayat veriyor. Tevrat’ta ve İncil’de yazan giriş konusu aslında böyle. Bu Kilise’de ise bu konu bir sahne şeklinde düzenlenerek aslında insanlara konu anlatılmaya çalışılmış. Dediğim gibi dünyada tek bir örnek ve bunun insan şeklinde gösterildiği başka bir örneği yok. Günümüzden yaklaşık 1500 yıl öncesine tarihlendiriyoruz.”

https://www.karabukderinhaber.com/hadrianapoliste-bulunan-4-nehir-kilisesinin-buyuleyici-hikayesi/