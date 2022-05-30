Flyone Armenia, Yerevan-Lyon ve Yerevan-Paris düzenli uçuşlarına yeniden başlıyor

Flyone Armenia Havayolu şirketi, 17 Haziran’dan itibaren Yerevan-Lyon-Yerevan, Yerevan-Paris-Yerevan düzenli direkt uçuşlarına yeniden başlıyor.

Havayolu şirketinin sunduğu bilgilere göre Zvartnots Uluslararası Havalimanı’ndan Lyon Saint-Exupery Havalimanı’na Yerevan-Lyon-Yerevan uçuşları Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

Yerevan-Paris-Yerevan rotasında uçuşlar ise Zvartnots Uluslararası Havalimanı’ndan Paris Charles de Gaulle Uluslararası Havalimanı’na Salı ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez yapılacaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/30/Flyone-Armenia-Lyon-Yerevan-Paris/231857