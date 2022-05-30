Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan “Ermenistan-Türkiye ilişkileri normalleşme süreci” açıklaması

Tüm riskler ve kırılganlığa rağmen, bölgemizde barışçıl kalkınma çağının açılması için bir fırsat var ve Ermenistan bu fırsatın hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için çabalarını sürdürecektir. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan şu ifadeleri Hindistan’ın önde gelen VION medyasına verdiği röportajda dile getirdi.

Gazetecinin “Türkiye ile ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme süreci hakkında neler söyleyebilirsiniz?” diye verdiği soruya cevap olarak Bakan Mirzoyan şöyle konuştu:

“Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır 1990’ların başında Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatılmıştı ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri yoktur. Şu an normalleşme süreci için özel temsilcilerin atandığı ve tarafların sınırları açmak için herhangi bir ön koşul olmaksızın ilerlemeye karar verdiği üç toplantının yapıldığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Bu sürece olumlu bir ivme kazandırmak için geçenlerde Türk Dışişleri Bakanı’nın davetini kabul ettim, Antalya Diplomatik Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gittim ve forum çerçevesinde mevkidaşım ile görüştüm.

Normalleşmeye ulaşmak için siyasi iradenin ve somut adımlar atmaya hazır olmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ermeni tarafı her ikisini de defalarca gösterdi ve Türk tarafından da aynısını bekliyoruz.

Tüm riskler ve kırılganlığa rağmen, bölgemizde barışçıl kalkınma çağının açılması için bir fırsat var ve Ermenistan bu fırsatın hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için çabalarını sürdürecektir.”

ERMENİ HABER AJANSI