Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan’ın provokasyonları, sınırda bir gözlem misyonu konuşlandırma ihtiyacını haklı kılıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs’ta Ermenistan sınır bölgesinin güneydoğu yönünde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askeri Davit Vahani Vardanyan’ın ölümüyle sonuçlanan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ateşkesin ağır ihlalini şiddetle kınadı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nin bildirdiğine göre 28 Mayıs’ta ve geçenlerde meydana gelen benzer provokasyonlar ve olaylar, düzenli ateşkes ihlalleri, bir kez daha Ermenistan-Azerbaycan sınırından birliklerin karşılıklı olarak geri çekilmesi ve sınır bölgesinde bir gözlem misyonunun konuşlandırılması ihtiyacını haklı kılıyor.

Bakanlığın açlıklmasında şu ifadelere yer verildi:

“Merhum askerin aile fertlerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi sunuyoruz.

Bu provokasyonun öncesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 27 Mayıs’ta Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına yönelik özlemleri içeren yıkıcı, savaşçı ve maksimalist yaklaşımı olması dikkat çekicidir.

Bu bağlamda Mayıs 2021 tarihinden itibaren Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birimleri, Sotk-Khoznavar kesiminde 45 kilometrekareden fazla bir alanına sızıp Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen toprakları yasadışı bir şekilde işgal ettiğini hatırlatmak istiyoruz.

28 Mayıs’taki ve geçenlerdeki enzer provokasyonlar ve olaylar, düzenli ateşkes ihlalleri, bir kez daha Ermenistan-Azerbaycan sınırından birliklerin karşılıklı olarak geri çekilmesi ihtiyacını ve Ermeni tarafının defalarca gündeme getirdiği sınırda bir gözlem misyonu konuşlandırma ihtiyacını haklı çıkarıyor.

Ermenistan-Azerbaycan Sınırı Belirleme ve Sınır Güvenliği Komisyonu’nun çalışmalarına başladığı dikkate alındığında, bu olay komisyon tarafından araştırılmalı ve değerlendirilmelidir.

Aynı zamanda hatırlatıyoruz ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Rus barışı koruma birliklerinin sorumluluğu altındaki Dağlık Karabağ’daki Paruh köyünü işgal etmesi sonucu 9 Kasım 2020 tarihli açıklamayla belirlenen ateşkesin daha önceki ağır ihlalinin sonuçlarının, henüz ortadan kaldırılmış değil.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları, KGAÖ, Avrupa Birliği ve tüm uluslararası toplumun, Azerbaycan’ın provokatif eylem ve açıklamalarına, Güney Kafkasya’daki barış çabalarını baltalamaya yönelik saldırgan söylemlerine uygun ve hedefli bir değerlendirme yapmasını önemli buluyoruz.

Azerbaycan yönetimini provokatif eylemlerden, söylemlerden kaçınmaya, üçlü açıklamalar ve Brüksel görüşmeleri sonucunda bölgede istikrar ve güvenliği tesis etme taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI