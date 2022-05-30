“Erivan Bahçesinden Bir Demet Gül” Kürtçede

“Sovyet Ermenistanı’ndan Seçme Öyküler” üst başlığıyla yayımlanan kitapta, Kürt yazarların yanı sıra Ermeni ve Gorki, Çehov gibi Rus yazarların öyküleri Kürtçe olarak yer alıyor.

Kürt, Rus ve Ermeni yazarların öykülerinden bir seçki sunan “Erivan Bahçesinden Bir Demet Gül” kitabı Kürtçede.

“Sovyet Ermenistanı’ndan Seçme Öyküler” üst başlığıyla yayımlanan kitapta, Kürt yazarların yanı sıra Ermeni ve Gorki, Çehov gibi Rus yazarların öyküleri Kürtçe olarak yer alıyor.

Sor Yayınları tarafından yayımlanan “Erivan Bahçesinden Bir Demet Gül”de 33 öykü yer alıyor. 1936 yılında Kürtçe-Kiril alfabesiyle yayınlanmış bu öyküleri, bianet Kurdî editörü Ferid Demirel Kürtçe-Latin alfabesine çevirdi.

Sovyet yönetiminin, 1930’lu yıllardan itibaren Kürtler için açılan okullarda okutulmak amacıyla bir dizi Kürtçe kitap Kiril alfabesiyle basıldı. Kürt yazarlar Heciyê Cindî, Cerdoyê Gênco, Emînê Evdal ve Cemîlê Celîl’in hazırladığı bu kitaplarda, Kürt yazarların yanı sıra Ermeni ve Rus yazarların öyküleri ve şiirleri de yer alıyor. Demirel “Kitêba Zimanê Kurmancî” (Kürt Dil Kitabı) adıyla o dönem basılan bu kitap serisinin 4. ve 6. ciltlerindeki öykülerden bir seçki hazırladı.

Kitapta Heciyê Cindî, Cerdoyê Gênco, Ereb Şamîlov (Ereb Şemo), Emînê Evdal, Wezîrê Nadîr gibi Kürt yazarların, Vahan Totovents, Derenik Demirçiyan, S. Zoryan, Hovhannes Tûmanyan, Arazi gibi Ermeni yazarların, ayrıca Gorki, Tolstoy, Çehov, Turgenyev gibi Rus yazarların öykülerinin yanı sıra ve İrlandalı yazar George Bernard Shaw’ın bir öyküsü yer alıyor.

Ferid Demirel yakın zaman önce de Ermeni yazarların öykülerinin yer aldığı “Çîroka Şêwra Ermenan” (Sovyet Ermenileri Öyküleri) isimli kitabı, Kürtçe-Kiril alfabesinden Kürtçe-Latin alfabesine çevirmişti. Cervantes Yayınları’nın yayımladığı kitapta 12 yazarın 12 öyküsü yer alıyor.

Ferid Demirel hakkında

bianet kurdî editörü. 2000 yılından bu yana gazetecilik yapıyor. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun. Öğrenciyken tutuklandı, 16 ay cezaevinde kaldı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı ancak tez aşamasında okuldan atılda.

BirGün gazetesi, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Dem TV, Rûdaw Tv, Sputnik Kurdistan gibi medya kuruluşlarında, muhabir, editör, haber müdürüğü, şef editör olarak çalıştı. Dem TV’de çalışırken tutuklandı, 4 yıl 8 ay cezaevinde kaldı.

Pek çok kitabın editörlük ve redaktörlüğünü üstlendi. bianet’in yayına hazırladığı “Kürtçe Dijital Gazetecilik E-Kitabı”nın ve “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Sözlüğü”nün yazarlarından ve “Çocuk Odaklı Habercilik El Kitabı” ve “Yargı Haberciliği Elkitabı” kitaplarının çevirmenlerinden. Bir araştırma yazısı ile “Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete” kitabına katkı sundu.

bianet ve Botan International tarafından düzenlenen Kürtçe Gazetecilik Atölyelerinde, Kürt Medyası tarihi, Hak Odaklı Habercilik, Söyleşi Haberciliği ve Kültür Sanat Muhabirliği ile ilgili dersler verdi. Tîroj, Nûbihar, Yaba Edebiyat ve Dilop dergilerinde yazıları ve çevirileri yayınlandı. Kiril alfabesiyle yazılmış Kürtçe eserlerin transkripsiyonunu gerçekleştiriyor. “Çîrokên Şêwra Ermenan” adlı kitabı Cervantes Yayınları ve “Guldesteyek ji Baxê Rewanê” kitabı ise Sor Yayınları tarafından yayımlandı.

(AÖ)

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