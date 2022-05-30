Ayasofya’daki tahribatı görüntüleyen TELE1 muhabiri Engin Açar gözaltına alındı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:21

Son günlerde ziyaretçilerin bin 500 yıllık tarihi kapısından parçalar koparıp yemesi ve duvarlarını kazıyıp poşetlere doldurmasıyla gündemde olan Ayasofya’da, alandaki tahribatı haberleştirmek isteyen TELE1 muhabiri Engin Açar gözaltına alındı.

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte, yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen Açar, Sirkeci polis merkezine götürüldü. TELE1’in aktardığına göre; Açar’ı engelleyen polisler, çekim yapan turistler hakkında ise bir işlem yapmadı.

Açar’ın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

“AMACIM PAYLAŞIMLARDAN ANLAŞILIYORMUŞ”

Yaşananları “Ayasofya’da haber takibi yaptığımız esnada gözaltına alındık. Sirkeci polis merkezine getirildik” diyerek sosyal medya hesabından duyuran Açar, polislerin kendisine geçerli bir sebep sunamadıklarını söyledi.

Açar, “Getirilirken mantıklı bir sebep bile söylenmedi… Az önce yaptığım twitter paylaşımlarına değindiler. Sebep anlaşıldı. Amacım paylaşımlarda anlaşılıyormuş. Öyle dedi polis memuru” dedi.

DİSK BASIN İŞ’TEN TEPKİ

Açar’ın gözaltına alınmasına Disk Basın İş’ten tepki geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ayasofya’da yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar, röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte polisler tarafından gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir, Engin Açar derhal serbest bırakılsın!”

Ayasofya’da yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar, röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar ile birlikte polisler tarafından gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir, Engin Açar derhal serbest bırakılsın! pic.twitter.com/ImtO4NqzYi — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) May 30, 2022

Cumhuriyet Gazetesi