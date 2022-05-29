Ünlü Kürt Soprano Diyarbakır’da Konser Verdi

Mahmut Bozarslan

DİYARBAKIR- Türkiye’de yeni yeni tanınmaya başlasa da uluslararası üne sahip Soprano Pervin Çakar üç yıl aradan sonra Diyarbakır’da konser verdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşan Çakar, aralarında Türkçe, Kürtçe ve Ermenice’nin de bulunduğu değişik dillerde bir çok eser seslendirdi.

Çakar’ın seslendirdiği eserler arasında Ahmet Kaya’nın ‘Acı çekmek özgürlükse’ isimli şarkısı da vardı. Ertan Tekin’in düdükle, İklim Tamkan’ın piyanoyla eşlik ettiği Çakar’a ilgi yoğun oldu.

Salonu dolduran sanatseverler, konserin sonunda Çakar’a ayakta, alkış ve zılgıtlarla sevgi gösterisinde bulundu.

Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını şu cümlelerle dile getirdi : “Bu akşam muhteşem bir geceye tanıklık ettim. O kadar çok ülkede konser verdim ama Diyarbakır kadar heyecanlı değillerdi. Zılgıtlar, bitmeyen alkışlar, ağlaşmalar ve haykıran insanlar vardı. Onları orada o şekilde görmek beni çok mutlu etti. Sevildiğimi hissettim. İyi ki varsınız.”

Almanya’da yaşayan Çakar, Türkiye’de Semiha Berksoy Vakfı’nın ‘En iyi kadın sesi ödülü’, 2013 yılında An Dante müzik dergisi tarafından verilen ‘Türkiye’nin en iyi kadın sesi’ ödüllerini aldı. Çakar, Fransa’da Disk Lirik isimli akademiden de ödül aldı.

VOA