MSB’den Yunanistan’a ‘Ayasofya’ yanıtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın “Ulusal hafızamız için kötü bir gün. Bugün Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ayasofya’nın, İmparatorluk Kapısı’ndaki vandalizm gibi camiye çevrilmesi, tarihe saygı

duyan herkesi üzüyor.” paylaşımına yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ayasofya paylaşımına yanıt verdi.

Dendias, “Ulusal hafızamız için kötü bir gün. Bugün Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ayasofya’nın, İmparatorluk Kapısı’ndaki vandalizm gibi camiye çevrilmesi, tarihe saygı duyan herkesi üzüyor.” paylaşımında bulunmuştu. MSB’nin yanıtında “569 yıl önce fethedilen İstanbul’a Roma İmparatorluğunun veya Bizans’ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” ifadeleri kaydedildi. Yapılan açıklamanın devamında, Ayasofya’nın Türk milletinin koruması altında olduğu söylenerek, “Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır. Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500’lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan’daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. 569 yıl önce İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” denildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias peygamber efendimiz tarafından da müjdelenen fethin 569. yıl dönümüden BirGün Gazetesi