Kocaeli’de çok sayıda amfora ele geçirildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri ve Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi.

Alişan KOYUNCU/DHA

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yasadışı tarihi eser ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişiler ve adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda amfora ele geçirildi. Ele geçirilen eserler Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, bu tür eserlerin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Devlet malını korumak her vatandaşın görevidir. Bilinçsizce yapılan kaçak kazılar, tarihi eserlere onarılamaz zararlar verir. Kültür varlıkları ancak devlet izniyle ve devletin izin verdiği görevlilerce yapılan bilimsel kazılarla açığa çıkarılabilir. İzinsiz kazı yaparak kültür varlıklarını açığa çıkarmak, satmak ve satın almak, yurt dışına kaçırmak yasaktır ve cezası vardır. Bu yüzden, duyarlı bir vatandaş olarak, kültür varlıklımızla ilgili bilgi edinmeli, çevremizdeki insanları bilgilendirmeli, kültürel mirasımıza sahip çıkmalı, onları korumalı, kollamak ve bizden sonra gelecek olan nesillere bilinçli bir şekilde aktarmalıyız” dedi.

Milliyet Gazetesi