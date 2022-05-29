Algı mühendislerinin ‘Ayasofya tahrip ediliyor’ yalanlarına karşı SABAH gerçeğin izini sürdü: Ayasofya, 159 kamera ve 250 personelle korunuyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ

BURCU ŞEN

MUSTAFA KAYA

Ayasofya’nın asli kimliğine kavuşmasını içine sindiremeyenlerin ‘Mekân tahrip ediliyor’ yalanları sistematik bir saldırıya dönüştü. SABAH, kutsal mekâna dair yalanları çürüten üst düzey güvenlik önlemlerini yerinde inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın özel ve yakın ilgisiyle yargı kararı sonucu asli kimliğine kavuşan Ayasofya Camii son haftalarda sistematik saldırıların hedefi haline getiriliyor. Sosyal medyada bilinçli olarak yayılan “camiye zarar verildiği, tarihi parçaların kazılarak çalındığı” yönündeki dezenformasyon gerçekleri örter hale geldi. SABAH, caminin nasıl korunduğunu yerine gözlemlemek için İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’la bir araya geldi. Önce kendi gözlemlerimizle başlayalım: Ayasofya Camii’ne kapasitenin üzerinde insan alınmıyor. Doluluk en üst seviyeye ulaştığında ibadet etmek isteyenler Sultanahmet Camii’ne yönlendiriliyor. Kutsal mekâna x-ray cihazından sıkı bir güvenlik kontrolüyle giriliyor. Güvenlik görevlileri titizlikle çalışırken güvenlik şefleri büyük dikkatle kontrolleri izliyor. Çiçekli, bizi 159 kamerayla her noktanın izlenebildiği güvenlik merkezine götürüyor. Burada çalışan görevliler de şüpheli gördükleri her hareketi özel teknolojik cihazlarla yakınlaştırarak inceliyor, o bölgedeki güvenlik görevlilerini telsizle yönlendiriyor.

7 GÜN 24 SAAT

68’i güvenlik şirketi çalışanı, geri kalanı emniyet mensubu 250 personel mekânın her noktasına hâkim durumda. Çiçekli, “7/24 arkadaşlarımız görev başında. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde derhal müdahale ediliyor” diyor. Çiçekli’ye sosyal medyadaki dezenformasyon içeren paylaşımları sorduğumuzda “Yapıcı tenkitlere açığız ama eskiden var olan, asırların yıpranmışlıklarından kaynaklanan ya da gerçekten öyle olduğu şüpheli olan hususlar üzerinden söylenenler bizi çok üzüyor. Ayasofya’da herhangi bir güvenlik zafiyetinden bahsetmek asla ve asla söz konusu değil” cevabını veriyor. Çiçekli sosyal medyada en son ‘Duvarlardan parça alınıyor’ yalanına konu olan alanın önünde “O yer burası. Duvarın yukarısında da benzer yıpranmışlıklar var. Yılların değil asırların yorgunluğu derken bundan bahsediyoruz” dedi.

AMAÇ KURUMLARI YIPRATMAK

VAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy: Tarihi yapının zarar gördüğüne dair eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. İmparator kapısındaki ahşap madalyonun aşınması olağan süreçten kaynaklı. Bilim Kurulu raporu sonrası konservasyonunu ivedilikle tamamladık. Su haznesine ayakkabı konulduğuna dair iddialar da medyaya yansıdı. Bu gerçek dışı iddialar kurumlarımızı yıpratma amaçlı.

ÜLKENİN İTİBARINA ZARAR VERİYORLAR

İSTANBUL Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz: Ayasofya, insanlığın zenginliği ve bize emanet! 1500 yıllık bir yapının tarihi süreç içerisinde yıpranmışlıkları oluyor. Ayasofya gibi yapılar dünyada sürekli bakım ve onarımda tutulan yapılar. Ayasofya’nın uluslararası üne sahip bir bilim kurulu var. Buradaki her adım bilim kurulunun onayıyla yapılıyor. Ayasofya Camii dünyada en iyi korunan tarihi yapılardan biri. Ayasofya üzerinden kavga edenler ülkenin itibarına zarar veriyor

FETİH SURESİ OKUNDU

İstanbul’un fethinin 569’uncu yılı nedeniyle Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu’nun düzenlediği organizasyonla Ayasofya’da buluşan gençler, sabah namazı kılıp Fetih Suresi’ni okudu. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Sabah Gazetesi