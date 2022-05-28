‘Karabağ’ın atan kalbi’ Şuşa’da restorasyon çalışmaları sürüyor

Tolga Yanık

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’daki tarihi ve kültürel yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da birçok tarihi yapı bulunuyor. Bu yapılardan bazıları işgal döneminde zarar görürken bazıları ise tamamen yıkılmış durumda.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgilere göre, şehirdeki restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra şehrin yolları, altyapısı da yenileniyor.

Doğası ve kültürel mirasıyla önem taşıyan, “Karabağ’ın atan kalbi” olarak da nitelendirilen Şuşa’da yer alan tarihi yapılar arasında; Han ve Gahal mağaraları, Şuşa kalesi başta olmak üzere çeşitli kaleler, Gence kapıları, Gövhar Ağa Camisi, ticaret merkezi Rastabazar gibi birçok yapı bulunuyor.

Şuşa, kültürel mirasının yanı sıra doğasıyla da öne çıkıyor

Şuşa, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra temiz havası ve doğasıyla da öne çıkıyor. Deniz seviyesinden 1403 metre yükseklikte inşa edilen şehir, Turşsu adındaki maden suyuyla da tanınmış, insanların Ermenistan işgalinden önce dinlenip tedavi gördükleri bir yer.

Cıdır ovası da Şuşa’nın doğal güzelliklerini gösteren önemli yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uzun bir aradan sonra Mayıs 2021’de Cıdır ovasında geleneksel “Hari Bülbül” müzik festivali düzenlendi.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa’yı 8 Kasım 2020’de işgalden kurtarmıştı.

Zaferin ardından Şuşa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 7 Mayıs 2021 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan’ın kültür başkenti ve yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 2022 yılı “Şuşa Yılı” ilan edildi.

AA