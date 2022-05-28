İstanbul’da gençler Ayasofya’daki Fetih namazında buluştu

MUSTAFA KAYA

İstanbul’un Fethi’nin 569.yılında Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu’nun düzenlediği organizasyonla Ayasofya’da buluşan gençler, sabah namazının ardından Fetih Suresi okuyarak yıl dönümünü karşıladı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7’nci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’u fethinin 569. yılı minnetle anılırken Fetih ve Gençlik buluşmaları düzenlendi.

Bizans İmparatorluğunun sona erişi ve Yeni Çağın başlangıcı olarak değerlendirilen 29 Mayıs 1453, Türklerin gururlu tarihine yazılmış günlerden biri olarak insanlar akın akın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne koştu.

FETİH VE GENÇLİK BULUŞMALARI DÜZENLENDİ

İslam tarihinin en önemli bu özel günü adına, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) İstanbul’un Fethi dolayısıyla organizasyon düzenledi.

15’incisi düzenlenen Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler, düzenlenen organizasyona katılarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne koştular.

GENÇLER, AYASOFYA’DA SABAH NAMAZI KILDI

Osmanlı İmparatorluğu’nun 7’nci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in, İstanbul’u fethinin 569. yılı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sabah namazı kılınıp ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Sabah namazında “Fetih Suresi” okundu. Program yapılan duaların ardından sona erdi.

Sabah Gazetesi