Ayasofya’nın restorasyon ihalesi Erdoğan’ın arkadaşına verildi

Kapısı yenen Ayasofya’nın milyonlarca liralık restorasyon ihalesinin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı M. Hilmi Şenalp’e verildiği ortaya çıktı. Şenalp, kamudan son 10 yılda 114 milyon TL’lik 19 ihale aldı.

Cami olarak ibadete açıldıktan sonra tahribata uğradığına dair görüntülerle gündeme gelen Ayasofya’nın restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü 30 Aralık 2021 tarihinde bir ihale düzenledi.

İhalenin “Ayasofya Külliyesi’nin restorasyon projelerinin hazırlanması ve Ayasofya Külliyesi’nde bulunan türbelerin, sıbyan mektebinin ve muvakkithanenin restorasyonunun yapılması” adı altında pazarlık usulüyle düzenlendiği duyuruldu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, restorasyon ihalesinin, Hassa Mimarlık, Iras Yapı ve Adamak Restorasyon isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığına 23 milyon 51 bin TL’ye verildiği ve 21 Ocak tarihinde de sözleşme imzalandığı açıklandı. Şirketlerden restorasyon ve proje hazırlama işlerini 2024 yılının ocak ayına kadar tamamlamaları istendi.

10 yılda 19 ayrı ihale

İhalenin verildiği üç şirketten biri olan Hassa Mimarlık Şirketi’nin sahibi Muharrem Hilmi Şenalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yakın arkadaşı” olarak biliniyor.

Şenalp, Boğaziçi Köprüsü’nün çıkışında inşa edilen “Şehitler Abidesi”nin de mimarı. Hassa Mimarlık; Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Kültür Merkezi, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin master planı ve konsept tasarımı, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ataşehir Mimar Sinan Cami, Eyüp Sultan Türbesi restorasyonun da aralarında bulunduğu birçok projeye imza attı.

Şenalp’in Hassa Mimarlık isimli şirketi 2011 ile 2021 yılları arasında kamu kurumlarından 19 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 114 milyon 265 bin TL.

AKP’li başkanın çocuklarına ihale verilmişti

Ayasofya için düzenlenen ihaleler daha önce de tartışmalara neden oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2020’de de camiye dönüştürülen Ayasofya’nın tuvaletlerini yenilemek için “950 bin TL’lik” bir ihale düzenlemişti. İhalenin “camiye uygun yeni lavabolar” yapılması için düzenlendiği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya’nın kamera sistemlerinin yenilenmesi için bir ihale düzenlemişti. İhale 850 bin TL teklif veren DMS Dizayn Şirketi’ne verildi. İhalenin verildiği şirketin sahipleri Didem Nur ve Mehmet Emin Hazıroğlu’nun da eski AKParti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve eski İBB Meclis Üyesi olan Murat Hazıroğlu’nun çocukları olduğu açığa çıkmıştı. (RT)

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