AKP’li Esenler Belediyesi Meryem Ana Türbesini yıktı!

AKP’li Esenler Belediyesi’nin Meryem Ana Türbesi’ni yıktığı iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan Hüseyin Acaray, “Alevilerin inancını, hakkını, hukukunu yok saydılar” dedi. Belediye ise iddiaları reddetti.

Kader Çukay

Milli Eğitim Bakanlığı, sekiz yıl önce Tuna Eğitim Vadisi Projesi’nin yapılacağı araziyi kamulaştırdı. Esenler’deki Meryem Ana Türbesi’nin yer aldığı kısım da Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. 18 Ocak 2022’de temel atma töreni düzenlenen projenin okul ve spor salonu inşaatı sürüyor. Bu kapsamda Meryem Ana Türbesi 25 Mayıs’ta yıkıldı.

Alevi yurttaşların mağdur olduğunu belirten Esenler Ana Fatma Cemevi Başkanı Hüseyin Acaray, “Alevilerin inancını, hakkını, hukukunu yok saydılar” dedi. Söz konusu iddialara yanıt veren Esenler Belediye Başkanı Basın Danışmanı Hüseyin Akman, “Bölgede Bizans kalıntısı taşların olduğu belirlendi. Bu alanın ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescili bulunmuyor. Esenler Kaymakamlığı bize ‘Burayı temizleyin’ dedi. Bunun üzerine Esenler Belediyesi de temizledi” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi