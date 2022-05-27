‘Yangın sezonu’ öncesi AB’den Yunanistan’dan destek: Uzman ekipler görev alacak

Avrupa’nın altı ülkesinde orman yangınlarına karşı uzmanlaşmış itfaiyeciler, yazın olası orman yangınlarına müdahale için Yunanistan’da konuşlanacak.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun mali destek verdiği program çerçevesinde Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa, Finlandiya ve Norveç’ten gelecek uzman itfaiyeciler, yangın sezonu başlamadan önce başkent Atina ile birlikte, Larissa ve Tripoli’de konuşlanacak.

Ordu bu yaz yangınlara karşı seferber olacak, askerler devriye gezecek

Bu arada Yunan hükümeti, yangın çıkma ihtimali olan bölgelerde konuşlanarak, devriye gezilmesi için ordu birliklerinin göreve çağrılacağını duyurdu.

Yunan basınına göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in de katıldığı toplantıda yine yangın için riskli bölgelerde daha fazla keşif uçağının havadan devriye uçuşu gerçekleştirmesi görüşü benimsendi.

Toplantıda, yerel yönetimlere de yangınla mücadele alınacak önlemler için daha fazla yetki ve sorumluluk verildi.

Akdeniz’de geçen yıl en fazla Yunanistan’da orman yangını çıktı, Türkiye 2. sırada

Geçen yıl ağustos ayında yaklaşık 4 hafta süren ve ülke genelinde 500’e yakın bölgede çıkan orman yangınları sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin dönüm yeşil alan kül olurken, binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin (EFFIS) raporuna göre, Yunanistan’da geçen yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandı.

EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarının yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bulunuyor.

Euronews