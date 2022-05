Rum televizyonunda kan donduran itiraf: 68 Türk’ü vurduk çukura attık

Ömer BİLGE/LEFKOŞA Rum terör örgütü EOKA’nın hayattaki iki tetikçisi, Kıbrıs Türklerine yönelik kanlı cinayetlerini “Bir Rum canına karşılık 10 Türk canı aldık” sözleriyle televizyonda itiraf etti. KIBRIS’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla 1954 yılında kurulan Rum terör örgütü EOKA’nın hayattaki iki tetikçisi, 80’li yaşlardaki Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, 1964’ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk’ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek itiraf etti, “Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk canı aldık” dedi. İki EOKA tetikçisi Rumların son yıllarda “farklı” yayın politikasıyla en çok izlenen televizyonu Omega’ya konuştu. Terör örgütü EOKA’nın Türklere saldırmaya başladığı 1964 yılında Nikos Sampson liderliğindeki grubun üyesi olduklarını belirten Neoptolemos Leftis ve Athos Petridis, kanlı cinayetlerini kamera karşısında anlattı. Gözden Kaçmasın 840 bin esnafı ilgilendiriyor: İşte vergi istisnasının detayları Haberi Görüntüle ‘MEZARLARI BULUNAMAZ’ Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, “Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Öyle de oldu zaten, bana hâlâ öldürdüğümüz 68 Türk’ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş” dedi. ‘MAKARYOS SEVİNMİŞTİ’ Athos Petridis ise işledikleri cinayetlerden bir bölümünü detay vererek şöyle anlattı: “Biz Eylence köyü yakınlarında (Lefkoşa Rum kesimi yakınında bir köy) yola çıkıyorduk, geçen araçları durduruyorduk. Türkler büyük arabalar, otobüslerle seyahat ediyordu. Araçların içindeki Türkleri indiriyor, önce paralarını alıyorduk. Sonra silahla vuruyor, şişliyor ve çukurlara atıyorduk. Başpiskopos (dönemin Rum devlet başkanı Başpiskopos Makaryos) yaptıklarımızı duyunca çok sevinmişti.” TATAR: RUMLAR FIRSAT BULSA YİNE SALDIRIR KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum itiraflarıyla ilgili Hürriyet’e verdiği demeçte, genç nesil Rumların da kin, nefret ve intikam duygularıyla büyüdüğünü belirterek, “Bu zihniyet hiç değişmedi, fırsat bulsalar bugün yine saldıracaklar, Türk askerinden korkuyorlar. Türkiye’nin garantörlüğünün sona erip askerinin gitmesini istiyorlar” dedi. UKRAYNA ÖRNEĞİ Tatar Kıbrıs’a barışın Türkiye’nin 1974 Barış Harekâtı’yla geldiğine dikkat çekerek, “Bazıları çıkmış, ‘Bu devirde savaş mı olur’ diyor. Dünyanın her tarafında savaş oluyor, birbirleriyle akraba Ukrayna ve Rusya’ya baksınlar. Kıbrıs’ta iki ayrı halk var. Bu nedenle Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve egemenlik temelinde çözüm istiyoruz. Güvenliğimiz çok önemli” ifadelerini kullandı. Hürriyet Gazetesi