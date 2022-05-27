Putin, Ermeni subaya Rusya’nın Ulusal Kahramanı unvanını verdi

Omsk Valisi Alexander Burkov’un bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Andranik Gasparyan’a Rusya’nın Ulusal Kahramanı unvanını verdi.

Burkov yaptığı açıklmada şu ifadelere yer verdi:

“Andranik Gasparyan askerlik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Çağımızın böyle kahramanları hakkında genç kuşağa mutlaka anlatmalıyız. Gasparyan’ın mezun olduğu Andrevsi Okulu’na bir plaket asılacak.”

Gasparyan, kendisine emanet edilen bir birlik ile Herson bölgesinde nehir üzerindeki köprüyü ele geçirmeyi başardı.

3 gün boyunca karşı güçleri tarafından kuşatılan, toplu hava saldırılarına ve bombardımana maruz kalan tugayı, Ukrayna güçlerinin hattı geçmesine izin vermedi.

Gasparyan’ın birliği 9 saldırıyı püskürttü ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 23 zırhlı aracını imha etti.

ERMENİ HABER AJANSI