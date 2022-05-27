Paris Belediye Başkanı resmi ziyaret için Yerevan’da bulunuyor

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, resmi bir ziyaret için Ermenistan’a geldi. Kendisini Zvartnots Uluslararası Havalimanı’nda karşılayan Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Levon Hovhannisyan, Yerevan Belediyesi’nde yapılacak olan görüşmede sadece iki başkent arasında halihazırda hayata geçirilen programların değil, aynı zamanda yeni işbirliği alanları ile ilgili konular ele alınacağını ifade etti.

Hidalgo, sıcak karşılama için teşekkür ederek, Paris’e TUMO gibi bir merkezin fikrini veren şehire mümkün olduğu kadar her türlü destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirmiş.

Ziyaret kapsamında, Paris Belediye Başkanı’nın Yerevan Belediye Başkanı Hraçya Sarkisyan ile görüşmesi planlanıyor. Ermenistan ve Fransa’nın başkentlerinin daha fazla işbirliği ve mevcut programları ile ilgili konular bu görüşmede ele alınacak.

ERMENİ HABER AJANSI