Osmaniye’de Lise öğrencilerine “Ermeni meselesi” anlatıldı

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Osmaniye’de Lise öğrencilerine yönelik olarak “Ermeni meselesi ve gerçekleri” konulu konferans düzenlendi.

Osmaniye Merkezde İmam Hatipler Kampüsü Kongre merkezinde düzenlenen konferansta “Ermeni meselesi ve gerçekleri” konularında sunumlar yapıldı.





Lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen konferansta, Osmaniye tarih zirvesini temsilen olduğu öğrenilen TOBB Fen lisesi Tarih Öğretmeni Nihat Paşa Yıldız, Şehit Mehmet Karaca Tilki Anadolu İmam Hatip lisesi Tarih Öğretmeni Recep Efe ve Merkez İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Çetinkaya konuşmacı olarak katılarak sunum yaptılar.





Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, ayrıca fotoğraf sergisinin de açılacağı kaydedildi.

“Ermeni meselesi”ni konu eden fotoğrafların Park 328 AVM’de 27 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde sergisinin açık olduğu bildirildi.

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