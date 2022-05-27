Kilisenin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki pozisyonu ne?

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Rusya’da Ortodoks kilisesi Ukrayna’nın işgaline büyük destek veriyor. Avrupa Birliği Patrik Kirill’e yaptırımlar üzerinde dururken, işgalin aksine konuşan din adamları cezalandırılabiliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üç aylık bir süre geride kaldı. Bu süre içerisinde pek çok uluslararası firma Rusya’yı terk ederken, ülke ambargolar ablukası altında. Rusya doğalgaz silahını batıya karşı kullanırken aynı zamanda Ukrayna limanındaki tahıl yüklü gemilerin de limanı terk etmesine izin vermeyerek küresel gıda fiyatlarını yükseltiyor.

Rusya’da ülke içinde savaş karşıtı sesler ender de olsa devlet medyasında da yer almaya başladı. Savaş süresince Nobel ödüllü gazeteci Dmitry Muratov’un gazetesi Novaya Gazeta kapandı. Devlet medyasında savaşı protesto eden isimler işten çıkarıldı.

ABD menşeili Sosyal medya şirketleri Rusya’yı terk ederken TikTok’ta işgal yanlısı paylaşımlar dikkat çekti. İşgal sırasında Rus Ortodoks Kilisesi’nin operasyona büyük desteği dikkat çekiyor.

Rus Ortodokslarının lideri Patrik Kirill, “Biz olmasaydık dünyayı ele geçirecek faşizmin belini kıran bizlerdik. Tanrı bugün de bize yardım edecek” açıklamasında bulundu. Geçmişte Patrik Kiril’in yönetiminde kilisenin çıkardığı aylık dergide editörlük yapan, Sergey Chapnin kilisenin devlet medyası veya Gazprom gibi devletin bir uzantısı olduğunu söylüyor.

‘MUHALEFETİN UNSURU OLMADIĞIMIZ İÇİN RAHATSIZLAR’

Avrupa Birliği yetkilileri Patrik Kiril hakkında yaptırım uygulamayı düşünüyor, bu yaptırımlar arasında mal varlığını dondurmak ve birlik içine seyahat yasağı getirmek bulunuyor. Kiril’in sözcüsü Vladimir Legoida kilisenin politize olduğu iddialarını reddederken, “Bunu düzenli olarak duyuyoruz, bizi eleştirenler muhalefetin bir unsuru olmadığımız için mutsuzlar” değerlendirmesinde bulundu.

Patrik Kirill/Fotoğraf: Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paskalya konuşmasında patriğe ‘kilise ve devlet arasında faydalı işbirliği kurduğu için’ teşekkür etti. Kirill’in eski bir KGB ajanı olduğu iddiaları ise kilise tarafından reddediliyor.

Kilisenin güçlü bir medyası da var. Tsargrad isimli kanala çıkan Ukrayna doğumlu Rus rahip Andrei Tkachev, “Pasifizm savaştan daha tehlikeli” diyor. Anket şirketi FOM’un insan ayında yaptığı bir çalışmaya göre; Rusların yüzde 66’sı Ortodoks kilisesine, yüzde 54’ü ise Patrik Kiril’e güveniyor. Ukraynalılar resmi olarak Rus Ortodoks kilisesine bağlı.

‘UTANARAK GÖZLERİMİZİ SAKINAMAYIZ’

Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı ülke içinde ters bir söz söyleyen din insanları da cezalandırılabiliyor. 25 Şubat’ta Moskova’nın kırsalında görev yapan Ioann Burdin Hıristiyanların birbirlerini öldürmesini doğru bulmadığını söylemiş, İkinci Dünya Savaşı yıllarına referans vermiş ve, “Utanarak gözlerimizi sakınamayız, kara şeylere ‘ak’, ‘kötüye’ ‘iyi’ diyemeyiz” ifadelerini kullandı. Papaza ‘Rus askeri kuvvetlerini itibarsızlaştırmaktan’ 35 bin ruble (500 dolar) ceza kesildi.

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ile birlikte dünyadaki Ortodoks rahiplerin üçte biri bu olaya karşı çıkmış, bunun üzerine Rus Ortodoks kilisesinden ayrılmışlardı. İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, 2018’de Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi İstanbul’da imzaladı. Bu olay Hristiyanlık tarihindeki en büyük kopuşlardan biri olarak görüldü.

Ekümenik Patrik Bartolomeo 3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroskenko ile görüşmüştü. Fotoğraf: Shutterstock

Patrik Kirill, St. Petersburg’da 1946 yılında doğdu. Kilise içerisinde genç yaşlarında yükseldi ve dış ilişkiler alanında görevler almaya başladı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kirill’in ‘Mikhailov’ kod adıyla KGB adına çalıştığı iddia edildi. Kirill Rus Ortodoks Kilisesi’ni İsviçre merkezli Dünya Kiliseler Konseyi’nde temsil ediyordu. Kirill 1984 yılında Sovyetlerin Afganistan’ı işgalini açıkça eleştirdiği için St. Petersburg Teoloji Akademisi’ndeki görevinden uzaklaştırılmış, Smolensk’e sürülmüştü.

Kirill’e Rusya içinde muhalefet var. 2009 yılında kolundaki 30 bin dolarlık İsviçre yapımı saat çokça eleştirilmişti. Patrik böylesine bir saatinin olduğunu ancak onu hiç takmadığını söyleyerek fotoğrafların sahte olduğunu ifade etmişti.

*Yukarıdaki derlemede yer alan ifadelerin önemli bir bölümü The Wall Street Journal’da Matthew Luxmoore imzasıyla yer alan ‘Putin’s Powerful Orthodox Church Ally Helps Cement Russian Support for War’ isimli makaleden alınmıştır.

https://haberglobal.com.tr/dunya/kilisenin-rusyanin-ukraynayi-isgalindeki-pozisyonu-ne-179219