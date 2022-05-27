İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ERZAK KOLİSİ DESTEĞİ

Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu’nun (PSYK) Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile yapmış olduğu verimli temaslar sonucunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsis etmiş olduğu erzak kolisi desteği, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Tüm Kiliselerimizin Fakirler Kolu listelerini kapsayan bu destekten ve yakın ilgilerinden dolayı PSYK, Vakıflar Gn.Müdürü Sn.Burhan Ersoy ve Vakıflar 1. Bölge Müdürü Sn.Hayrettin Çelebi’ye şükranlarını sunmaktadır

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